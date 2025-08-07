Madagascar: Foire de Motos - Des lots offerts par Downtown Hotel

7 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La Foire des Motos, organisée par Platonik Prod les 8 et 9 août 2025 au Palais des Sports Mahamasina, s'associe au Downtown Hotel Ampasamadinika pour enrichir l'expérience des visiteurs.

L'hôtel propose une remise de 5 % sur ses tarifs du 1er au 15 août 2025, idéale pour les passionnés venant de loin ou souhaitant profiter d'un séjour spécial. Une équipe sera présente sur place pour présenter ses services, incluant salle de sport et massages thérapeutiques.

Des lots attractifs, comme des séjours gratuits en chambre double et des abonnements d'un mois à la salle de sport Centre Kintana, seront offerts via une tombola. Ce partenariat promet de combiner passion des deux-roues et confort hôtelier pour une Foire des Motos mémorable.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.