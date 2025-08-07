Madagascar: Foire de Motos - Des lots offerts par Downtown Hotel

La Foire des Motos, organisée par Platonik Prod les 8 et 9 août 2025 au Palais des Sports Mahamasina, s'associe au Downtown Hotel Ampasamadinika pour enrichir l'expérience des visiteurs.

L'hôtel propose une remise de 5 % sur ses tarifs du 1er au 15 août 2025, idéale pour les passionnés venant de loin ou souhaitant profiter d'un séjour spécial. Une équipe sera présente sur place pour présenter ses services, incluant salle de sport et massages thérapeutiques.

Des lots attractifs, comme des séjours gratuits en chambre double et des abonnements d'un mois à la salle de sport Centre Kintana, seront offerts via une tombola. Ce partenariat promet de combiner passion des deux-roues et confort hôtelier pour une Foire des Motos mémorable.