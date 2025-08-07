Madagascar: Haltérophilie - L'expert égyptien, Maged Salama, dans nos murs

Madagascar accueille, une nouvelle fois, un expert international en haltérophilie, en la personne de Maged Salama. Celui-ci est venu partager ses expériences et connaissances avec les athlètes malgaches, tous âges confondus.

Les haltérophiles malgaches ont rarement quitté les compétitions internationales sans ramener de médailles. L'un des ingrédients de ce succès réside dans les formations dirigées par des experts. C'est pourquoi la Fédération Malgache d'Haltérophilie, de Musculation et de Culturisme (FMHMC) multiplie les collaborations internationales pour enrichir les compétences locales.

Lors d'une conférence de presse tenue hier, le président, Harinelina Jean Alex Randriamanarivo, a annoncé l'arrivée de Maged Salama à Madagascar pour un nouveau cycle de formation. « Les coopérations passées avec des techniciens étrangers ont permis à Madagascar d'obtenir des résultats remarquables sur le plan mondial. Ce nouveau partenariat vise à consolider ces acquis et à projeter le pays vers de nouveaux sommets dans le domaine de l'haltérophilie », a-t-il précisé.

Soutenue par International Weightlifting Federation et Solidarité Olympique, cette mission se poursuivra jusqu'au 13 août. Durant son séjour, Maged Salama interviendra auprès des athlètes, des entraîneurs, des techniciens et des dirigeants des ligues régionales. Maged Salama est un entraîneur international de renom, fort de près de 30 années d'expérience.

Ancien champion olympique, il a dirigé les équipes nationales d'Égypte, d'Autriche, d'Inde et de Libye, contribuant à une amélioration notable de leurs performances. Il est notamment célèbre pour avoir coaché Matthias Steiner, médaillé d'or aux Jeux olympiques de 2008, ainsi que plusieurs athlètes titrés aux championnats du monde, d'Europe, d'Asie et d'Afrique.

« Ces transferts de compétences sont considérés comme essentiels au développement de la discipline », a ajouté le président de la fédération, lors de son intervention à Ivandry. Il a également souligné que la réussite repose sur une collaboration étroite entre les athlètes, les entraîneurs, les familles et le personnel médical.

Une stratégie qui a déjà porté ses fruits lors des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI) aux Seychelles, et qui continue de guider les ambitions de la FMHMC pour faire rayonner Madagascar sur la scène internationale.