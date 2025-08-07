Ile Maurice: Bébé laissé dans un sac - Un appel lancé à la mère

Deux jours après la découverte d'un nourrisson abandonné à Stanley, l'enquête suit toujours son cours. Le bébé, retrouvé mardi matin, au portail d'un jardin de la rue Mahatma Gandhi, se porte bien selon les derniers examens médicaux. Il est toujours hospitalisé à Candos, en attente d'un rapport médical complet.

Pour l'heure, les parents n'ont toujours pas été identifiés. Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Rose-Hill, épaulés par la Brigade pour la protection de la famille et le Field Intelligence Office (FIO), poursuivent leurs recherches pour remonter jusqu'à la mère ou à toute personne ayant été témoin d'agissements suspects dans le secteur.

Hier matin, lors d'une cérémonie officielle, la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, est revenue sur cette affaire. Elle a lancé un appel direct à la mère de l'enfant, l'exhortant à se manifester : «Si elle traverse une situation difficile, qu'elle sache que de l'aide existe. Le ministère est prêt à l'écouter et à l'accompagner.»

À défaut d'identification rapide des parents, le bébé sera confié à la garde de l'État, conformément aux procédures établies pour la protection des enfants en situation de vulnérabilité.

Toute personne disposant d'informations susceptibles de faire avancer l'enquête est priée de contacter la police dans les plus brefs délais.