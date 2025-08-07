Ile Maurice: Temps frais et instable sur l'île ce jeudi

Un assez fort anticyclone situé au sud des Mascareignes continue d'influencer le temps sur notre région, maintenant des conditions relativement froides. C'est ce qui ressort du communiqué émis ce jeudi 7 août par la station météorologique de Vacoas. Par ailleurs, des nuages en provenance du sud-est affectent le temps local par moments.

Pour les prochaines 24 heures, le temps sera plutôt nuageux dans la matinée, avec des pluies principalement attendues sur les régions de l'Est, du Sud ainsi que sur les terrains élevés. Des périodes d'éclaircies sont prévues au cours de la journée, bien que le ciel restera partiellement couvert. Durant la nuit, le temps demeurera nuageux, accompagné de pluies occasionnelles sur l'Est, le Sud et le plateau central.

Les températures maximales varieront entre 18 et 20 degrés Celsius sur le plateau central, et entre 22 et 25 degrés Celsius dans les régions côtières. En ce qui concerne les températures minimales, elles oscilleront entre 14 et 16 degrés Celsius sur les hauteurs, et entre 18 et 20 degrés Celsius sur les zones côtières.

Le vent soufflera du sud-est à environ 25 km/h, avec des rafales atteignant les 50 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs, avec des vagues de l'ordre de 2 mètres 50. Les sorties en haute mer sont donc déconseillées.