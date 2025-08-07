Madagascar: Cérémonie protocolaire - Le gouverneur met le holà aux retards récurrents

La ponctualité est une vertu ! Le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, appelle au respect de la ponctualité dans l'organisation des différentes cérémonies et événements. Ce rappel est nécessaire, face aux retards récurrents observés dans certaines organisations événementielles qui se déroulent à Mahajanga, auxquelles sont conviés le gouverneur ou ses représentants, ainsi que les autorités locales.

« Il faut respecter l'heure du début de l'événement prévu dans l'invitation. L'arrivée des invités était fixée à 8 heures, celle des autorités à 8h30, tandis que l'ouverture de la cérémonie était programmée à 9 heures. Mais l'organisation n'a pas démarré à l'heure prévue. Les invités ont encore dû patienter une heure de plus, car les organisateurs procédaient encore à l'installation de la sonorisation, des micros, et à bien d'autres préparatifs.

Nous invitons les responsables à revoir leur organisation afin de prévenir toute perte de temps. Cela impacte les programmes des autorités et des invités, qui ont d'autres responsabilités ou sont attendus à d'autres cérémonies. Autrement, nous serons dans l'obligation de quitter les lieux et de ne pas assister à l'événement », prévient Mokhtar Andriantomanga, mardi, depuis son bureau au bloc administratif d'Ampisikina.

À Mahajanga, il fut un temps où les autorités, y compris des ministères, arrivaient systématiquement en retard dans les différentes cérémonies. Ces retards traduisent un manque de respect envers les autres participants. Ils provoquent également une certaine perturbation dans le déroulement de l'événement et désorganisent la suite du programme, tant pour les invités que pour les autorités.

Les responsables du protocole doivent, dans ce contexte, revoir leur planning et leur organisation. En effet, le protocole vise à garantir la bonne tenue de l'événement, le respect des participants, ainsi que la symbolique associée à chaque acte.

Une cérémonie protocolaire est régie par un ensemble de règles et de normes définissant l'ordre de préséance (hiérarchie des participants), les formules de politesse, les gestes et les comportements à adopter. Elle implique le respect des traditions, des coutumes et des usages spécifiques, afin de marquer la solennité de l'événement et d'assurer une organisation harmonieuse.

Les longues attentes liées à l'organisation des cérémonies doivent désormais être bannies, afin d'éviter les pertes de temps pour tous.