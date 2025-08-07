Madagascar: Ankazobe - Plongeon meurtrier d'un 4x4 dans un ravin

Lancé à vive allure, un tout-terrain a plongé dans un ravin de plus de cent mètres. Une septuagénaire est morte sur le coup et ses trois compagnons sont grièvement blessés.

Un grave accident de la circulation s'est produit lundi aux alentours de midi sur la Route nationale numéro 4 (RN4), au passage de Tsaramandroso Ankazobe. Le drame a coûté la vie à une femme âgée de 72 ans, tuée sur le coup, et a fait trois blessés graves, selon un premier bilan communiqué par la Gendarmerie nationale.

Le véhicule impliqué est un pick-up Toyota Hilux Révolution. Il faisait route sur Mahajanga lorsqu'une sortie de route mortelle s'est produite au point kilométrique 160+900. À bord du 4x4 se trouvaient quatre personnes, dont la victime décédée, un homme de soixante-et-onze ans, un jeune homme de vingt-cinq ans, ainsi que le conducteur, âgé d'une cinquantaine d'années. Tous trois ont été grièvement blessés et transportés en urgence vers un centre hospitalier.

Non avisé

Les premières constatations effectuées par les gendarmes, dépêchés rapidement sur les lieux, font état d'un excès de vitesse comme cause probable du drame. L'accident est survenu sur un tronçon hors agglomération. Une longue ligne droite, qui débouche brutalement sur un virage serré, guette les automobilistes non avisés.

C'est à ce moment que le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule, qui s'est alors déporté hors de la chaussée. Le tout-terrain s'est ensuite précipité dans un ravin d'environ 110 mètres de profondeur, selon les premières estimations, pour s'écraser violemment contre les escarpements. L'impact a été tel que les dégâts matériels sont importants.

L'intervention des Forces de l'ordre a permis de secourir les blessés pour les acheminer vers les urgences. Une enquête est en cours afin de déterminer avec précision les circonstances. Cet accident vient une nouvelle fois rappeler la dangerosité de certaines portions de la RN4, en particulier lorsque les règles de prudence ne sont pas respectées.