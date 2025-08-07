Madagascar: Amoronankona - Un début de solution à la crise de l'eau

7 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Des travaux de remplacement de la pompe ont eu lieu à la station de pompage d'Amoronankona. Malgré ces interventions, l'accès à l'eau reste inégal dans les quartiers desservis par cette station.

L'installation d'une nouvelle pompe à la station de pompage d'Amoronankona, accompagnée du renouvellement des canalisations, marque une étape importante dans les efforts de la Jirama pour améliorer la distribution d'eau à Antananarivo.

Selon un communiqué publié mardi, plusieurs quartiers -- Ambatomaro, Soamanandrariny, Ankandrina, Ambohimahitsy et Ambohimangakely -- devraient bénéficier de ces travaux. Ces zones subissent depuis plusieurs mois des coupures d'eau prolongées, affectant le quotidien des habitants.

La station rénovée, avec une capacité de 100 m³ par heure, devrait, selon la Jirama, améliorer le débit, stabiliser l'approvisionnement et répondre à une demande croissante dans les zones concernées.

À Ambatomaro et Soamanandrariny, des signes d'amélioration sont perceptibles. « Chez nous, l'eau recommence à couler régulièrement, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps », témoigne Lanto Raharimino.

Des difficultés ailleurs

À Soamanandrariny également, l'eau a été disponible en journée, une première depuis plusieurs semaines.

Toutefois, la qualité de l'eau reste problématique. « Elle était trouble, avec des dépôts visibles. Nous avons préféré ne pas l'utiliser tout de suite », explique Tolotra, un usager de Soamanandrariny.

À Ankandrina et Ambohimahitsy, la situation demeure critique.

« L'eau ne coule que deux fois par semaine, pendant deux ou trois heures », déplore Christian Rabarivelo. Plusieurs habitants estiment que les travaux n'ont pas eu d'effet concret dans leur quartier.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.