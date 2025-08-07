Madagascar: Amoronankona - Un début de solution à la crise de l'eau

Des travaux de remplacement de la pompe ont eu lieu à la station de pompage d'Amoronankona. Malgré ces interventions, l'accès à l'eau reste inégal dans les quartiers desservis par cette station.

L'installation d'une nouvelle pompe à la station de pompage d'Amoronankona, accompagnée du renouvellement des canalisations, marque une étape importante dans les efforts de la Jirama pour améliorer la distribution d'eau à Antananarivo.

Selon un communiqué publié mardi, plusieurs quartiers -- Ambatomaro, Soamanandrariny, Ankandrina, Ambohimahitsy et Ambohimangakely -- devraient bénéficier de ces travaux. Ces zones subissent depuis plusieurs mois des coupures d'eau prolongées, affectant le quotidien des habitants.

La station rénovée, avec une capacité de 100 m³ par heure, devrait, selon la Jirama, améliorer le débit, stabiliser l'approvisionnement et répondre à une demande croissante dans les zones concernées.

À Ambatomaro et Soamanandrariny, des signes d'amélioration sont perceptibles. « Chez nous, l'eau recommence à couler régulièrement, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps », témoigne Lanto Raharimino.

Des difficultés ailleurs

À Soamanandrariny également, l'eau a été disponible en journée, une première depuis plusieurs semaines.

Toutefois, la qualité de l'eau reste problématique. « Elle était trouble, avec des dépôts visibles. Nous avons préféré ne pas l'utiliser tout de suite », explique Tolotra, un usager de Soamanandrariny.

À Ankandrina et Ambohimahitsy, la situation demeure critique.

« L'eau ne coule que deux fois par semaine, pendant deux ou trois heures », déplore Christian Rabarivelo. Plusieurs habitants estiment que les travaux n'ont pas eu d'effet concret dans leur quartier.