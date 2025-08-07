Soudan: Le ministre de l'Enseignement supérieur affirme son engagement à lever tous les obstacles entravant les établissements universitaires

7 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le professeur Ahmed Mudawi ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a affirmé son engagement à s'attaquer à tous les problèmes et obstacles auxquels sont confrontés les établissements universitaires du pays.

C'était lors d'une réunion mercredi dans son bureau temporaire à Port-Soudan avec les directeurs de l'Université soudanaise des sciences et technologies, de l'Université Bakht al-Rida, de l'Université du Kordofan oriental, de l'Université El Geneina et de l'Université Bahri.

Son ministère s'engage à poursuivre le processus éducatif afin d'instaurer la stabilité et à fournir tout le soutien nécessaire pour permettre à ces établissements de réintégrer leurs campus, de réhabiliter leurs installations et infrastructures, et de couvrir leurs dépenses de fonctionnement. Il a salué le rôle important joué par les universités nationales situées dans des États sûrs, qui ont accueilli un nombre important d'établissements d'enseignement supérieur touchés par la guerre.

Il a également salué le soutien généreux et l'accueil qu'elles ont apporté à leurs étudiants, leur contribution efficace à la création d'un environnement propice à la poursuite des études et leurs efforts pour surmonter les difficultés rencontrées par les étudiants. Il a expliqué que ces événements incarnent la solidarité des universités soudanaises et l'esprit de responsabilité nationale qui transcende toutes les circonstances.

De leur côté, les directeurs d'université ont félicité le ministre pour la confiance qu'il a gagnée auprès des plus hauts dirigeants du pays et pour sa nomination au sein du gouvernement de l'espoir.

Ils ont présenté un rapport complet sur les dommages infligés à leurs établissements suite à la rébellion des Forces de soutien rapide, un rapport détaillé sur la situation académique de leurs universités au cours de la période écoulée et leurs plans futurs pour stabiliser le système éducatif, soulignant les défis actuels et ceux liés au retour sur les campus.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.