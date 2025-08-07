Le professeur Ahmed Mudawi ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a affirmé son engagement à s'attaquer à tous les problèmes et obstacles auxquels sont confrontés les établissements universitaires du pays.

C'était lors d'une réunion mercredi dans son bureau temporaire à Port-Soudan avec les directeurs de l'Université soudanaise des sciences et technologies, de l'Université Bakht al-Rida, de l'Université du Kordofan oriental, de l'Université El Geneina et de l'Université Bahri.

Son ministère s'engage à poursuivre le processus éducatif afin d'instaurer la stabilité et à fournir tout le soutien nécessaire pour permettre à ces établissements de réintégrer leurs campus, de réhabiliter leurs installations et infrastructures, et de couvrir leurs dépenses de fonctionnement. Il a salué le rôle important joué par les universités nationales situées dans des États sûrs, qui ont accueilli un nombre important d'établissements d'enseignement supérieur touchés par la guerre.

Il a également salué le soutien généreux et l'accueil qu'elles ont apporté à leurs étudiants, leur contribution efficace à la création d'un environnement propice à la poursuite des études et leurs efforts pour surmonter les difficultés rencontrées par les étudiants. Il a expliqué que ces événements incarnent la solidarité des universités soudanaises et l'esprit de responsabilité nationale qui transcende toutes les circonstances.

De leur côté, les directeurs d'université ont félicité le ministre pour la confiance qu'il a gagnée auprès des plus hauts dirigeants du pays et pour sa nomination au sein du gouvernement de l'espoir.

Ils ont présenté un rapport complet sur les dommages infligés à leurs établissements suite à la rébellion des Forces de soutien rapide, un rapport détaillé sur la situation académique de leurs universités au cours de la période écoulée et leurs plans futurs pour stabiliser le système éducatif, soulignant les défis actuels et ceux liés au retour sur les campus.