Afrique: Moussa Hussein (Soudan) - 'Participer au CHAN TotalEnergies est un rêve d'enfance, et je viserai un titre individuel avec détermination'

La jeune star montante de l'équipe nationale soudanaise, Moussa Hussein Moussa, a affirmé que sa participation au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) TotalEnergies, actuellement en cours en Afrique de l'Est et co-organisé par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, est la réalisation d'un rêve d'enfance. Il a également exprimé sa grande joie de participer à ce tournoi, qu'il considère comme très spécial pour lui.

Le buteur du premier but du Soudan dans le tournoi CHAN TotalEnergies "Pamoja" 2024, inscrit contre la République du Congo lors du match nul 1-1 de la première journée du groupe D, a révélé qu'il travaille d'arrache-pied pour remporter un titre individuel dans cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux.

Âgé de 18 ans (né en octobre 2006), le jeune joueur a ouvert son coeur au site de la Confédération Africaine de Football (CAF), CAFonline.com, répondant avec spontanéité aux questions, et dévoilant ses ambitions, ses rêves et ses objectifs dans sa carrière de footballeur.

Moussa Hussein a précisé que sa participation au CHAN TotalEnergies est le moment le plus important de sa carrière jusqu'à présent, une fierté pour lui et sa famille. Il a aussi parlé de son joueur préféré, de son opinion sur l'entraîneur ghanéen Kwasi Appiah, et d'autres sujets dans cette interview.

CAFonline.com : Bonjour Moussa Hussein. Tu as participé pour la première fois au CHAN TotalEnergies avec ton équipe nationale face au Congo. Quel a été ton ressenti ?

Moussa Hussein : Je suis très heureux d'être présent dans ce grand tournoi, c'est la plus grande étape de ma carrière jusqu'à présent. C'est un moment de fierté pour moi et pour toute ma famille.

Tu as marqué un but lors de ta première apparition. Qu'as-tu ressenti ? Que t'ont dit tes coéquipiers, ton entraîneur et ta famille après le match ?

Marquer un but dès mon premier match dans ce tournoi est un immense honneur. Je dois ce but à mes coéquipiers pour leur soutien et leur aide sur le terrain. J'aurais souhaité qu'on gagne ce match, mais c'est ça le football. J'ai reçu les félicitations de tout le monde après le match : de l'entraîneur, des coéquipiers et de ma famille.

Tu es le plus jeune joueur (18 ans) à porter le maillot des Faucons de Jediane. Tu as participé aux qualifications du CHAN, aux phases finales, et aussi aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Que peux-tu dire de cette expérience jusqu'à maintenant?

Je dois beaucoup aux équipes nationales du Soudan, elles ont façonné ma carrière, depuis les équipes de jeunes jusqu'à l'équipe première. Je ressens une grande fierté à chaque fois que je porte le maillot du Soudan. Mes coéquipiers et moi rêvons de participer à la Coupe du Monde et de rendre notre peuple heureux. Ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible.

On te surnomme Kanté. Qui t'a donné ce surnom ? Et aimes-tu qu'on t'appelle ainsi ?

Un ami de ma ville natale, Kassala, m'a donné ce surnom. Il s'est ensuite rapidement répandu. J'aime beaucoup ce surnom et j'en suis fier.

Que promets-tu aux supporters du Soudan pour ce CHAN TotalEnergies ?

Je leur promets que nous donnerons tout pour les rendre fiers et obtenir des résultats à la hauteur de leurs attentes.

Que représente pour toi la participation au CHAN TotalEnergies ?

Participer au CHAN TotalEnergies signifie énormément pour moi. Depuis tout petit, je rêvais de jouer dans de grands tournois comme celui-ci et de représenter mon pays à ce niveau.

Vises-tu un titre personnel comme meilleur buteur ou meilleur jeune joueur du tournoi ?

Bien sûr. Remporter un titre individuel en portant le maillot de la sélection serait un immense honneur pour moi. Je vais tout donner pour y parvenir.

Quel joueur africain est ton modèle, celui dont tu aimerais suivre les pas ?

Mon modèle est la star ivoirienne Wilfried Zaha.

Que dirais-tu à ton entraîneur, Kwasi Appiah, qui t'a donné ta chance avec l'équipe nationale ?

Le coach Appiah est comme un père spirituel pour moi. J'apprends beaucoup à ses côtés. Je le remercie pour tout ce qu'il fait pour l'équipe, et j'espère que nous atteindrons des résultats qui correspondent à ses ambitions et à celles de notre peuple.

Quels sont tes objectifs pour l'avenir ?

Je veux jouer en Europe dans les grands championnats. Je vais continuer à travailler dur pour réaliser ce rêve.

Un dernier mot ?

Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu - ma famille, mes entraîneurs, mes coéquipiers et les supporters. Je promets de continuer à travailler dur et à progresser pour porter haut les couleurs du Soudan.