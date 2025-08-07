Ile Maurice: Rencontre avec Satish Teeluck, le retraité qui a découvert un nouveau-né abandonné dans un sac

Le mardi 5 août, à Stanley, Rose-Hill, un nourrisson âgé de deux jours a été retrouvé vivant dans un sac en toile accroché à un portail, rue Mahatma Gandhi. C'est Satish Teeluck, un retraité de 70 ans passionné de jardinage, qui a fait cette découverte bouleversante. Pensant d'abord qu'il s'agissait d'un objet laissé pour une prière, il a décroché le sac et l'a posé au sol. Quelques instants plus tard, des pleurs l'ont alerté : à l'intérieur se trouvait une fille, encore attachée à son cordon ombilical.

Avec l'aide de ses voisins, notamment Shenaze Peermahomed, le bébé a été réchauffé en attendant l'arrivée de la police. La fillette a ensuite été transportée à l'hôpital Victoria, à Candos. Son état de santé est désormais jugé stable.

Depuis la médiatisation de l'affaire, des dizaines de personnes ont contacté la ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, pour exprimer leur volonté d'accueillir le bébé. Cependant, des procédures strictes doivent être respectées. L'enfant ne pourra quitter l'hôpital qu'une fois son état de santé entièrement stabilisé. Elle sera ensuite confiée à une crèche agréée. La crèche Coeur Immaculé de Marie a d'ailleurs déjà fait part de son intention de l'accueillir.

Il est important de préciser que seules les familles déjà enregistrées dans le système de placement familial peuvent être éligibles pour accueillir l'enfant. À ce stade, il ne s'agit pas d'une adoption, mais d'un placement temporaire en famille d'accueil. Toute procédure d'adoption devra ultérieurement suivre les voies officielles prévues par la loi.