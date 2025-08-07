Ile Maurice: NPF-NSF - L'État récupère plus de Rs 1,5 milliard après un long bras de fer

Après deux ans d'incertitude, les fonds investis par le National Pension Fund (NPF) et le National Solidarity Fund (NSF) dans Hold Attitude Ltd ont été entièrement récupérés. L'annonce a été faite par le député travailliste Eshan Juman dans une déclaration sur Facebook ce mercredi 6 août, saluant «un combat acharné, tant au Parlement qu'en dehors, et dans la presse».

L'affaire avait soulevé des craintes légitimes concernant la sécurité des cotisations des travailleurs.«Mo finn resi sov larzan kontribision NPF-NSF de enn montan de Rs 1,5 miliar, malgre ki lintere pa ti pe kapav peye depi plizir lane», a-t-il déclaré, tout en remerciant un militant et un ancien journaliste de l'express pour leur implication constante.

En mars 2022, le NPF et le NSF avaient investi un total de Rs 1,45 milliard dans des obligations émises par Hold Attitude Ltd. En contrepartie, 40 % des actions d'un grand groupe hôtelier avaient été mises en gage comme garantie. Ces actions étaient évaluées à environ Rs 2,29 milliards.

Dès septembre 2023, les intérêts cessent d'être versés. Plusieurs demandes de reports s'enchaînent et la perspective d'un défaut se précise. En décembre 2024, le montant total dû dépassait déjà Rs 1,5 milliard.

Le 28 janvier 2025, une procédure de défaut est enclenchée. Le comité d'investissement convoque alors une réunion des détenteurs de notes. À la suite de cette réunion, la société détentrice majoritaire du groupe hôtelier accepte de racheter les 40 % d'actions mises en gage.

L'accord est validé en mars 2025 et le paiement final intervient le 27 du même mois. L'État récupère ainsi l'intégralité du capital investi, soit Rs 1,45 milliard, ainsi que Rs 142 millions d'intérêts et Rs 26 millions de pénalités, portant le total remboursé à Rs 1,618 milliard.