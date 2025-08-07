Ile Maurice: Les préparatifs s'accélèrent au PMO

Une réunion stratégique s'est tenue le mardi 5 août au Prime Minister's Office (PMO), à Port-Louis, afin de discuter de l'organisation logistique de la première visite officielle d'une délégation mauricienne dans l'archipel des Chagos. Cette mission historique, envisagée avant la fin de l'année, s'inscrit dans le sillage de l'accord signé en mai dernier entre Maurice et le Royaume-Uni, qui reconnaît la souveraineté mauricienne sur l'ensemble de l'archipel, y compris Diego Garcia.

Navin Ramgoolam a présidé cette réunion en présence du Premier ministre adjoint Paul Bérenger, de l'Attorney General, Gavin Glover, du secrétaire au Cabinet, Suresh Seebaluck, et de Martine Young Kim Fat, considérée comme la mémoire institutionnelle du dossier Chagos au PMO. Ensemble, ils ont évoqué les modalités de la mission, notamment la date de départ, la logistique du transport maritime, la composition de la délégation et la pertinence de faire coïncider le déplacement avec la ratification du traité par le Parlement britannique.

Selon des sources proches du dossier, l'idée d'arborer le quadricolore mauricien sur les îles de Peros Banhos et Salomon, une fois l'accord ratifié, a été évoquée avec insistance. Les préparatifs sont encore à un stade préliminaire, mais la volonté politique de mener à bien cette visite ne fait plus aucun doute.

Une prochaine réunion est déjà prévue, à laquelle prendra part Olivier Bancoult, figure emblématique du combat chagossien. Parallèlement, des discussions ont été engagées avec les autorités britanniques afin de garantir une coordination diplomatique adéquate et d'anticiper toute contrainte opérationnelle ou protocolaire.

La réunion de mardi fait suite à une première rencontre organisée le 30 mai au PMO. Cette première séance de travail avait jeté les bases de l'organisation de la mission, marquant ainsi le lancement officiel du processus de planification. Depuis la signature du traité bilatéral entre Maurice et le Royaume-Uni en mai 2025, les autorités mauriciennes s'activent pour concrétiser, sur le terrain, les implications diplomatiques de cet accord historique.

Dans le Budget 2025-26, une enveloppe de Rs 75 millions a été allouée spécifiquement aux dépenses liées à l'archipel des Chagos. Cette somme couvre plusieurs axes d'intervention, incluant la visite officielle prévue dans l'archipel, la planification d'un programme de réinstallation progressive des Chagossiens ainsi que des projets environnementaux. Parmi ceux-ci, figure la création d'une zone marine protégée autour des îles Chagos, qui marquerait une première initiative concrète de souveraineté écologique sur ce territoire longtemps disputé.

Lors des débats en Committee of Supply, le Premier ministre a souligné que le gouvernement travaille actuellement sur tous les aspects logistiques nécessaires à cette mission. Il a précisé que la question du transport, notamment l'acquisition ou l'affrètement d'un navire adapté, demeure à l'étude. Le nombre exact de membres de la délégation et les modalités de leur déplacement sont encore en cours d'évaluation.

Pendant ce temps, la situation judiciaire au Royaume-Uni ajoute un élément d'incertitude. La Haute Cour britannique doit encore se prononcer sur une demande de Judicial Review des représentants chagossiens liés au BIOT avec le soutien du Great British PAC. Cette contestation juridique, qui vise certains éléments de l'accord signé, devait être examinée en urgence, conformément à une ordonnance du juge Johnson.

Cependant, en raison de la pause estivale des juridictions britanniques, aucune audience ne pourra avoir lieu avant le 1eᣴ octobre. Ce retard signifie que la cause pourrait n'être entendue qu'en novembre, soit après une éventuelle ratification du traité par le Parlement britannique.