Afrique: CHAN 2024/ Burkina - Centrafrique (4-2) - Les Etalons se remettent en selle

Le Burkina Faso a battu (4-2) la Centrafrique, hier 6 août 2025 au stade Benjamin-Mkapa de Dar es Salaam, en match comptant pour sa 2e sortie dans la poule B du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2024. Une victoire qui remet les Etalons en selle mais, doivent s'améliorer pour la suite de la compétition.

«C'est mal connaitre le Burkina », tel a été l'adresse du sélectionneur Issa Balboné à la presse centrafricaine présente à la conférence de presse d'avant match le 5 août dernier. Eh oui, les Etalons A' ont montré un autre visage, hier 6 août 2025 au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam de Tanzanie. Face à la Centrafrique, le capitaine Patrick Malo et ses coéqui-piers se sont imposés (4-2) en match comptant pour leur 2e sortie dans la poule B du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2024. Pour sa 2de apparition à cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats de leurs pays, le sélectionneur, Issa Balboné procède à 6 changements, par rapport à son onze de départ face à la Tanzanie.

Face aux Fauves, Mohamed Guira, Patrick Malo, Abdoul Baguian, Atiou Lougoutiogue, Abdel Kaboré et Abdoulaye Touré démarrent la rencontre. Avec cette nouvelle configuration, les Etalons A' impriment leur marque d'entrée. Leur bonne entame de match sera couronnée par une logique ouverture du score, signée Papus Ouattara (11e). Mais les Fauves réagissent immédiatement en obtenant l'égalisation (15e) par Sydney Tchibinda sur un excellent coup franc, plein axe, à l'entrée de la surface de réparation. Même si les équipes rejoignent les vestiaires avec un score de parité (1-1) le Burkina Faso trouve les ressources nécessaires pour prendre l'avantage coup sur coup, grâce à deux pénaltys, le 1er transformé par Abdoul Guiro (61e) le 2e bien exécuté par le capitaine Patrick Malo (78e). Abdoul Baguian (84e) enfonce la Centrafrique avec le 4e but des Etalons.

Les Fauves venus d'Afrique centrale n'abdiquent pas et parviennent à réduire le score (90+5) dans les arrêts de jeu de la seconde période. A 4 buts à 2, les supporters burkinabè peuvent se réjouir de la victoire qui relance du coup leur équipe locale dans la poule B. Cependant l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a encore du travail pour le sélectionneur Issa Balboné et ses poulains. Le collectif des Etalons n'est pas encore fluide et certains joueurs manquent parfois de justesse technique dans les phases de jeu.

Qu'à cela ne tienne, l'essentiel lors de cette seconde sortie dans le tournoi était de se remettre en selle après la défaite concédée en match d'ouverture. Surtout que dans l'autre match du groupe disputé en fin d'après-midi, l'un des pays hôtes, la Tanzanie a défait la Mauritanie par la plus petite des marques dans les derniers instants de la rencontre (89e). Cette défaite des Mourabitounes, les prochains adversaires du Burkina dans une semaine, fait les affaires des Etalons qui occupent désormais la 2e place du groupe avec 3 points.

Fiche technique

2e journée B CHAN 2024

Burkina Faso-Centrafrique : 4-2

Stade : Benjamin Mkapa Stadium de Dar Es Salaam

Pelouse : Naturelle

Spectateurs : Environ 15 000

Commissaire : Mohamed Mounin Ali (Djibouti)

Coordonnateur général : Imade El Fahouss (Maroc)

Arbitre : Bouchra Karboubi (Maroc)

1re Assistante : Diana Chikotesha (Zambie)

2e Assistant : Omer Hamid Mohamed Ahmed (Soudan)

4e officiel : Mustapha Kechchaf (Maroc)

But : Papus Ouattara (10e), Sydney Chiffort Tchibinda (15e), Abdoul Guiro (61e sp), Patrick Malo (72e), Abdoul Baguian (84e) et Ange Soumara (90e +5)

Avertissement : Josaphat Ouattara (45e+3), Saturnin Ngarsouma(60e) Mohamed Guira13e), Sydney Chiffort Tchibinda (70e)

Exclusion : Neant

Equipes

Burkina Faso : Mohamed Guira, Josaphat Ouattara puis Souleymane Sanagaré (90e+4), Patrick Malo©, Abdoul Baguian, Papus Nasser Ouattara puis Yves Koutiama (72e), Atiou Lougoutiogue puis Ousmane Siry (46e), Abdoul Guiro, Kalipha Nikiema, Abdel Kaboré puis Tertius Bagré (72e), Abdoulaye Touré et Ladji Sanou (GK).

Coach : Issa Balboné

Centrafrique : Cyrille Judicael Kokpakpa, Flory Jean Michel Yango, Cherubin Merlus Basse-Zokana ©, Isaac Michel Souanbo puis Steven Pouguy (80e), Melky Jerede Ndokomandji, Zoumara Tangue Ange, Benjamin Leance Roméo Namgbema, Kogbeto Dimitri, Chislain Mounguide Ramadane puis Nelson Ngaro (60e), Saturnin Ngarsouma (GK) et Sydney Chiffort Tchibinda puis Angelo Galabazi (80e).

Coach : Sébastien Ngato

Classement du groupe B

1re Tanzanie 6pts +3

2e Burkina Faso 3pts

3e Madagascar 1 pt

4e Mauritanie 1pt -1

5e Centrafrique 0pt -2