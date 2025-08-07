L'évaluation des membres du gouvernement s'est achevée hier, mercredi 6 août 2025, avec le passage de ministres affichant pour ce premier semestre de l'année des taux de mise en oeuvre satisfaisant dans leurs départements. Au terme des trois jours d'évaluation, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a fait le point sur les résultats obtenus.

L'Executif burkinabè sous l'égide du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est sur de bons rails. A l'issue de l'évaluation à mi-parcours des contrats d'objectifs des ministres pour le premier semestre 2025, le bilan est satisfaisant. Le Premier ministre a fait savoir, mercredi 6 août 2025, que la moyenne globale d'exécution est de plus de 54 %, dépassant ainsi la cible initiale fixée à 50 %.

« Nous ne sommes pas dans le culte des chiffres, mais dans l'évaluation des impacts réels des actions sur le quotidien des Burkinabè, en ville comme en campagne », a precisé le chef du gouvernement. Malgré ce bilan positif, le Premier ministre a invité les ministres à ne pas se jeter dans l'autosatisfaction. Il a insisté: « il faut rester dans une quête permanente d'une mise en oeuvre diligente des actions et réformes, améliorer la cadence là où c'est possible, car les attentes légitimes de nos concitoyens restent immenses dans tous les secteurs ».

Il a ajouté: « le rythme est encourageant, mais nous voulons qu'il s'amplifie, afin que chaque Burkinabè constate des améliorations concrètes dans sa vie quotidienne ». « C'est un exercice assez classique dans les dispositifs de pilotage. En début d'année, chaque ministre se voit signer un contrat d'objectif qui contient un certain nombre d'actions prioritaires en termes de réformes, de mise en dehors concrète d'actions sur le terrain et ces actions sont inspirées évidemment de la vision et des orientations du camarade Président le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il rappelé. Avant le bilan, le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, était face au Premier ministre pour dresser son bilan.

20 tonnes d'or collectées à la date du 30 juin

A la date du 30 juin 2025, le ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières a réalisé un taux d'exécution physique de son contrat d'objectif estimé à 49,15%. Pour le premier responsable du département, Yacouba Zabré Gouba, ce taux a été jugé assez satisfaisant comparativement à la cible de 50%.

En termes d'acquis engrangés dans le secteur de l'énergie, le ministre a relevé la sécurisation de l'offre énergétique, la poursuite des travaux de construction des centrales thermiques dans les localités de Kaya, Koudougou, Ouahigouya et Komsilga. « Nous pensons que ces centrales vont venir abonder les centrales thermiques déjà installées pour porter à un peu plus de 800 notre capacité de production installée. Nous avons également pu procéder au raccordement au réseau national interconnecté de plus de 41 000 abonnés à la date du 30 juin », a-t-il indiqué.

Outre ces acquis, le ministère en charge de l'énergie a également accompagné la réinstallation des populations dans les zones reconquises avec l'accompagnement des Forces de défense et de sécurité et des Volontaires pour la défense de la patrie. Avec les partenaires internationaux, des discussions ont été menées dans le cadre du développement du programme électronucléaire. Dans le secteur des mines et des carrières, a poursuivi le ministre, des résultats ont été atteints. Il s'agit pour lui, l'opérationnalisation des réformes du Code minier et du contenu local adopté l'an passé, en juillet 2024.

« Pour l'essentiel, nous avons pu impacter l'ensemble des réformes du ressort du Code minier, du contenu local et également des textes d'application. Nous avons pu signer des avenants aux conventions minières déjà en cours d'exécution avec l'ensemble des sociétés minières », a soutenu le ministre Gouba. Il a également souligné qu'à la date du 30 juin 2025, 20 tonnes d'or ont été collectés, provenant à la fois de l'artisanat minier et des semis mécanisés. D'autres reformes et d'orientations édictées par le Premier ministre, selon lui, seront poursuivies.

1 487 milliards F CFA mobilisés

Au ministère de l'Economie et des Finances, le contrat d'objectifs comporte cinq axes majeurs, dont le pilotage de l'économie, la mobilisation des ressources, la gestion des comptes, l'audit et la sauvegarde des finances et la gestion des recettes de l'Etat. A l"issue de l'évaluation, a indiqué le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubacar Nakanabo, il ressort une bonne dynamique dans son département avec des résultats majeurs engrangés.

Au titre de ces résultats majeurs, il a cité le lancement des plateformes importantes pour le pays, notamment « FASO ARZEKA », « SYCAD » et « SECOP ». En termes de ressources mobilisées au premier semestre, a fait savoir le ministre Nacanabo, 1 487 milliards F CFA ont été collectées, représentant un taux de 99,7% des objectifs de la période. Au titre du Fonds de soutien patriotique,101 milliards F CFA ont été mobilisés. Outre ces résultats, des actions majeures ont été menées, notamment, la création d'une société de transit pour le Burkina Faso.

« Alors, toutes ces actions ont été menées en tenant compte, bien sûr, du fait que nous avons pour objectif de réaliser au moins un taux de croissance de 6%, avec la bonne dynamique de reconquête du territoire. Nous pensons qu'à la fin de l'année, nous pouvons atteindre ce taux de croissance de 6%, avec une inflation maîtrisée autour de 3% et un recouvrement des recettes qui devrait atteindre un niveau record », a-t-il expliqué. Au deuxième semestre de l'année, le ministre a assuré que les efforts seront redoublés pour faire en sorte qu'en fin d'année, tous les objectifs puissent être atteints.

Au regard de ces acquis, le taux de réalisation des activités est fixé à 54,10 %. Des travaux liés sur l'étude nationale prospective Burkina Faso 2025 sont en cours. Il en est de même pour l'élaboration de la politique nationale de développement. « Nous continuons à financer les PME à travers les différents guichets. Nous avons pu financer autour de 8 milliards, dont 5 milliards et demi mis à la disposition des prestataires et services financiers pour financer les PME », a apprécié le ministre.

22 activités réalisées sur 42

Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 42 activités ont été assignées au département. L'évaluation à mi-parcours, 22 d'entre-elles, selon le premier responsable, Adjima Thiombiano ont été réalisées avec un taux d'exécution de 55,35%. Au-delà de ce chiffre, plusieurs acquis ont été relevés. Pour le ministre, des résultats sont remarquables sur les questions des retards et des chevauchements des années académiques. « Des efforts ont été consentis par l'ensemble des acteurs, que ce soient les étudiants, les enseignants-chercheurs, le personnel ATOS et toute l'administration.

Ce qui nous a permis, véritablement, de résorber une proportion importante de ces retards. Au 30 juin, la normalisation se situait à 90%. En tous les cas, dans cette dernière décennie, c'est la première fois que des bacheliers arrivent à exécuter les deux semestres, les évaluations et la session de retard », s'est-il réjoui. Outre ces acquis, un certain nombre de réformes, notamment la carte universitaire et le choix des filières prioritaires ont vu le jour. Dorénavant, a indiqué le ministre, un regard particulier sera mis sur le choix des filières compte tenu des ambitions du Burkina Faso.

En effet, cela ne signifie pas, à écouter le ministre, que les autres filières ne sont pas importantes ou qu'elles sont à supprimer. Mais le gouvernement a décidé, au regard de ses priorités actuelles de développement, de mettre l'accent sur certaines filières de formation. « Nous avons tout fait pour qu'au niveau des régions, les universités, les centres universitaires, les IESR se spécialisent dans des filières bien précises. C'est une avancée majeure qu'il convient de souligner. En plus, nous nous sommes lancés également dans la révision du système License-Master-Doctorat.

Nous y avons inclus et intégrés les modules en rapport avec l'instruction civique et patriotique », a souligné le ministre Thiombiano. Il a aussi relevé la question de l'élaboration de certains textes sur l'examen de classement national, permettant de réorganiser tout le système de formation au niveau de la médecine. Au niveau de la recherche, sur une cible de 1 700 articles attendus en fin d'années, 1 022 articles ont été publiés à la date du 30 juin 2025.

Comme défis à relever, le département en charge de l'enseignement supérieur se donne la chance, d'ici la fin de l'année académique 2025-2026, selon le ministre, de normaliser complètement les années académiques. Avec les difficultés que rencontrent les bacheliers des séries professionnelles pour la poursuite de leurs études, des perspectives sont en train d'être trouvées.

Plus de 340 000 personnes supplémentaires ont accès à l'eau potable

Au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le premier semestre a été marqué par le lancement de la campagne nationale de reforestation couplé à la 5e édition de la journée nationale de l'arbre matérialisée par des innovations majeures avec la promotion de nouveaux concepts qui permettront d'améliorer le taux de survie des plants. Aussi, l'initiative « l'heure patriotique pour reverdir » le Faso a permis de mettre en terre 5,8 millions de plants. 38 bosquets ont été mis en place.

Le ministre chargé de l'Environnement, Roger Baro, a aussi noté à l'issue de son évaluation, une poursuite de la réorganisation des Forces combattantes des Eaux et Forêts avec la sortie de 1 900 agents mis à la disposition du corps pour mieux participer à la sécurisation de nos massifs forestiers et l'apurement de 6 forêts classées. Dans le domaine de l'accès des populations à l'eau potable, a indiqué le ministre, 730 ouvrages d'approvisionnement en eau potable ont été réalisés.

Cela à contribuer à améliorer l'accès à l'eau potable à plus de 340 000 personnes supplémentaires tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Dans le domaine de l'amélioration de la qualité du cadre de vie des populations, plus de 9 800 latrines familiales et communautaires, réalisées, ont permis de desservir 98 880 personnes supplémentaires et portant ainsi le nombre de personnes desservies en assainissement à plus de 6 900 000 personnes au total.

Aussi, selon lui, 6 décharges sauvages ont été éliminés et 3 hectares d'espace vert et 20 km de plantation d'alignement ont été aménagés. « Au 30 juin 2025, le taux moyen d'exécution des actions prioritaires est évalué à 47,04%. Ce taux aurait pu être meilleur n'eut été le caractère saisonnier de certaines activités et du faite que le premier trimestre et dans une moindre mesure le second trimestre sont le plus souvent consacrés à la passation des marchés, en ce qui concerne les investissements », a-t-il indiqué.

En termes de perspectives pour le second semestre, il va s'agir pour lui d'accélérer la finalisation des produits en phase d'achèvement, de consolider les acquis et de livrer de nouveaux produits à fort impact de développement socioéconomique en vue d'assurer la pleine participation du département à l'atteinte des objectifs du Plan d'actions pour la Stabilisation et le développement (PA-SD). Le chef du département en charge de l'enseignement secondaire de la formation professionnel et technique, Boubacar Savadogo, a exposé les performances de son département.

Il a été crédité d'un taux d'exécution de 46,83 % pour son contrat d'objectif. « C'est un résultat très satisfaisants à l'image de notre jeune ministère. Cela fait exactement un an jour pour jour que j'ai pris service dans ce nouveau département. Il y a eu assez de difficultés pour l'organisation des examens du BEPC, CAP, Baccalauréat. Nous avons pu l'organiser sans difficulté majeure grâce à la mise au point du logiciel SIGEC qui a été vraiment un succès et apprécié par tous les acteurs consacrés aux examens », a confié le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et technique.

Le ministre Savadogo a également évoqué la question du civisme et de la citoyenneté à l'école. « Pendant un mois, tous les bacheliers éligibles vont être accueillis dans nos établissements d'enseignement secondaire d'enseignement, technique et aussi dans certains centres professionnels pour participer à l'immersion patriotique et sur les six modules qui constituent l'ossature de l'immersion patriotique et aussi avec des exercices physiques qui va leur permettre de découvrir ou d'approfondir leurs compétences sur la souveraineté, le patriotisme, le civisme, la citoyenneté, les questions géopolitiques et le positionnement du Burkina...», a expliqué le ministre Savadogo.

50,05 % pour le sport, la jeunesse et l'emploi

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Anuuyirtole Roland Somda, le taux global d'exécution de son contrat s'établit à 50,05 %. Le ministre Somda a présenté un bilan structuré autour de deux axes principaux : la jeunesse et l'employabilité, ainsi que le sport. Sur le volet jeunesse, Roland Somda a indiqué que 10 000 jeunes ont été placés en stage d'insertion professionnelle, bénéficiant d'une allocation destinée à faciliter leurs déplacements, innovation issue des enseignements tirés de l'édition 2024. Plus de 41 000 jeunes ont été formés en entrepreneuriat, tandis que 1 200 ont bénéficié de l'opération « permis de conduire ». En matière de financement, 1 035 projets portés par des jeunes ont reçu un appui total de 1,56 milliard F CFA, dont 54 % sont orientés vers les secteurs productifs tels que l'agriculture, l'élevage et la transformation.

Quant au sport, le ministre a relevé que 267 séances de sport pour tous ont mobilisé plus de 2 millions de participants. « Au niveau du sport de haut niveau, 147 médailles toutes catégories confondues ont été remportées. Par ailleurs, 203 activités de loisirs ont rassemblé 267 000 participants », a confié le ministre. Dans l'après-midi du mardi 5 août 2025, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a évalué à mi-parcours le contrat d'objectifs du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Gnaniodem Poda. Devant le chef du gouvernement, le ministre Poda a présenté le bilan de son action au premier semestre.

60, 85% de réalisation au ministère en charge du commerce

Le taux global de mise en oeuvre des 60 activités prévues dans son contrat s'établit à 60,85 %. Trois axes stratégiques structurent ce contrat d'objectifs selon M. Poda. Il s'agit de la promotion du commerce et des services, le développement du secteur industriel et artisanal, ainsi que la bonne gouvernance économique et financière. « Au 30 juin 2025, le taux global de mise en oeuvre des 60 activités prévues est de 60,85 %, contre un objectif de 50 %.

Nous sommes donc en avance sur notre plan de travail », a souligné le ministre Poda avant de préciser que les actions prioritaires du premier semestre ont porté notamment sur la lutte contre la fraude commerciale, les pratiques anticoncurrentielles et la fixation non réglementaire des prix, ainsi que sur l'accompagnement de certaines unités industrielles. « Nous avons mis un accent particulier sur la relance de BRAFASO, dont les travaux de réhabilitation sont quasiment achevés, ainsi que sur le renforcement des capacités de production de la Minoterie du Faso (MINOFA) à Banfora, avec l'installation de deux nouvelles chaînes de production », a précisé le ministre.

Il a également annoncé l'inauguration prochaine du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton (CNATAC), situé à Bobo-Dioulasso, prévue pour le second semestre 2025. Cette infrastructure s'inscrit dans une vision durable de soutien au secteur artisanal. Par rapport à la gestion des entreprises publiques relevant de son département, le ministre Poda a mis en avant les résultats financiers encourageants obtenus grâce à une gouvernance axée sur la performance.

«C'est dans une logique de bonne gouvernance et de culture de la performance que nous agissons. Les sociétés d'Etat sous notre tutelle ont atteint un chiffre d'affaires global de 24 milliards de francs CFA, ce qui prouve que nos efforts portent leurs fruits », a-t-il conclu.

Les Infrastructures affichent un taux de 50,36%

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, a été évalué, mardi 5 août 2025, par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, dans le cadre du suivi des contrats d'objectifs assignés aux ministres. Sur les 77 activités programmées dans son contrat d'objectifs, 44 ont connu un début d'exécution appréciable au 30 juin 2025. A l'issue de la séance d'évaluation, le taux d'exécution global dudit contrat s'établit à 50,36 % pour le premier semestre.

Parmi les réalisations phares, le ministre Sorgho cite l'achèvement de plusieurs infrastructures majeures : la voie d'accès à la stèle réalisée en hommage aux victimes du crash d'Air Algérie de 2014 ; les postes de péage sur la RN4 à Boudtenga, à Tintilou sur la RN1 et à la sortie de Bobo-Dioulasso (Kotédougou), la réalisation de 740 kilomètres de pistes rurales ; l'entretien de 4 345 kilomètres de routes ainsi que 833 kilomètres de pistes rurales plus de 35 kilomètres de voiries urbaines entretenues ; la réhabilitation et le renforcement de 25 kilomètres de chaussées, etc.

Le ministre a toutefois relevé des difficultés persistantes liées à la mobilisation des ressources financières, notamment pour l'entretien routier. « Certaines entreprises ne sont toujours pas payées depuis janvier, faute de fonds disponibles dans le budget national. Nous travaillons avec le ministère des Finances pour résoudre cette situation », a-t-il expliqué. Pour le second semestre, Adama Luc Sorgho a évoqué plusieurs projets à venir dans les domaines routier, ferroviaire et autoroutier, en partenariat avec des bailleurs de fonds.« Nous restons mobilisés pour renforcer les infrastructures malgré les contraintes. L'objectif est de maintenir la dynamique de développement et de désenclavement du pays », a-t-il conclu.

Un taux d'exécution de 62, 15% au département de l'Education

A la 30 juin 2025, le taux d'exécution global du contrat d'objectifs du ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MEBAPLN), Jacques Sosthène Dingara, s'établit à 62,15 %. Ce résultat, qu'il attribue « à l'accompagnement et à l'effort de l'ensemble des acteurs du secteur de l'éducation », s'accompagne de performances remarquables aux examens scolaires : un taux de réussite au Certificat d'études primaires (CEP) de 89,68 % a été enregistré. Par ailleurs, 40 % des classes de CM2 ont réalisé un taux de réussite de 100 %.

Le patron de l'Education a également présenté les principales réformes engagées, parmi lesquelles la reprise du mécanisme de l'instruction civique pour tous les enfants, fondée sur des valeurs endogènes, le port du Faso danfani, l'initiation à l'anglais et aux Techniques de l'information et de la communication (TIC), ainsi que la promotion des jardins et champs scolaires pour soutenir la dynamique des cantines endogènes, soulignant que l'alimentation joue un rôle important dans les résultats scolaires. Concernant l'examen du CEP de cette année, la reproduction des sujets a été assurée par les régions elles-mêmes, évitant ainsi les contraintes liées au transport depuis Ouaga- dougou, a précisé Jacques Sosthène Dingara.

En termes de perspectives pour le reste de l'année, le ministre a évoqué l'opérationnalisation du Conseil de l'école en remplacement des APE et COGES, l'initiation aux savoirs endogènes, ainsi que l'expérimentation de l'enseignement des langues nationales dans un certain nombre d'écoles dès la prochaine rentrée. Alors que la saison des pluies s'installe, le ministre a indiqué être en alerte maximale afin de prévenir toute rupture de trafic.