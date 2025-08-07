Burkina Faso: Conféderation AES - Le Niger présente un projet de complexe charbonnier au capitaine Ibrahim Traoré

7 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Direction de la communication de la Présidence du Faso

Le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, le 6 août 2025, une délégation de la République du Niger, conduite par la ministre de l'Energie, et porteuse d'un message du Président nigérien, le général d'Armée, Abdourahamane Tiani, à son homologue burkinabè.

Selon la ministre nigérienne de l'Energie, le Pr Haoua Amadou, « nous avons eu l'occasion, un grand honneur et une fierté, d'échanger sur un projet structurant, le projet du complexe charbonnier de Salkadamna. Un projet qui s'inscrit dans une vision de coopération renforcée des Etats du Sahel ». Pr Haoua Amadou précise que ce projet a pour objectif de jeter les bases de la souveraineté énergétique des Etats de la Confédération des Etats du Sahel et aussi de contribuer à l'indépendance énergétique durable de la région.

Pour ce faire, « sur instruction du général Abdourahamane Tiani, nous avons sollicité que le Burkina Faso s'associe à cette dynamique pour que ce projet soit porté à une dimension régionale et pour montrer à nos partenaires que c'est un projet non pas pour un peuple, mais pour toute la région du Sahel », ajoute l'émissaire nigérienne à sa sortie d'audience.

 

