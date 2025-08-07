Cote d'Ivoire: Forum sur le Peering au pays - L'Artci impulse une dynamique nouvelle pour l'interconnexion locale

L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (Artci) a lancé ce mardi 5 août 2025 à Abidjan la 1ʳᵉ édition du Forum ivoirien sur le Peering et l'Interconnexion, une initiative inédite visant à promouvoir l'écosystème local de l'Internet autour du point d'échange national (Civix).

Le peering constitue un moyen économique pour deux réseaux de grande taille de se connecter et d'échanger du trafic sans frais.

Cette rencontre stratégique s'est tenue en présence de représentants du Ministère de la Transition Numérique, des dirigeants d'opérateurs télécoms, de fournisseurs d'accès Internet, d'acteurs du numérique, de partenaires techniques, ainsi que des médias.

Dans son discours d'ouverture, Kouamé Philippe, directeur de la confiance numérique à l'ArtcI, au nom de Lakoun Ouattara, Directeur Général de l'institution a salué la forte mobilisation des parties prenantes, traduisant leur intérêt pour les enjeux de l'interconnexion locale et du développement du trafic Internet national. « Ce forum marque une étape importante dans la construction d'un écosystème Internet souverain et résilient en Côte d'Ivoire. CIVIX doit devenir un levier de croissance, d'innovation et de souveraineté numérique », a-t-il déclaré.

Créé en juillet 2013, le point d'échange Internet national CIVIX regroupe aujourd'hui 14 opérateurs et fournisseurs raccordés, avec un trafic moyen de 20 Gbps par jour. Sa mission principale est claire : Assurer que le trafic Internet généré localement reste traité localement, réduisant ainsi les coûts, améliorant la qualité de service, et renforçant la sécurité numérique. Dans sa stratégie de digitalisation, l'État ivoirien a identifié le secteur des Tics comme un levier clé de transformation économique. Grâce à des politiques ambitieuses et à des partenariats avec des plateformes comme Netflix, Google, Meta, ou des infrastructures comme Raxio, la Côte d'Ivoire affiche aujourd'hui des chiffres impressionnants : 60 millions d'abonnés à la téléphonie mobile ; 244 000 abonnés à la téléphonie fixe ; 35 millions d'abonnés à l'Internet mobile ; 528 000 abonnés à l'internet fixe et plus de 27 millions d'utilisateurs du mobile money.

L'Artci a annoncé récemment le lancement officiel d'un troisième Point de Présence (PoP) pour le Civix, en partenariat avec Raxio, situé dans le datacenter neutre de Grand-Bassam. Ce nouveau PoP offrira plus de flexibilité aux acteurs nationaux et internationaux et renforcera la capacité du Civix à accueillir de nouveaux membres.

Ce forum, inspiré d'événements tels que Afpif (Forum Africain sur le peering) et Ngpif (Nigeria Peering and Interconnection Forum), a pour objectif de devenir un rendez-vous annuel de référence. Kouamé Philippe a salué les panelistes, experts et partenaires présents, et a exprimé la gratitude de l'ARTCI envers le Ministre de la Transition Numérique et de la Digitalisation pour sa vision stratégique. Il a également remercié l'ensemble des contributeurs à l'organisation de ce forum.