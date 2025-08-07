Cote d'Ivoire: Supercoupe Félix Houphouët-Boigny 2025 - Le FC San Pedro s'impose face au Stade d'Abidjan (1-0)

6 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Les Pétruciens décrochent le premier trophée de la saison.

Le FC San Pedro a remporté le mercredi 6 août 2025, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny 2025 face au Stade d'Abidjan (1-0). Une victoire acquise dans la douleur grâce à un éclair de génie signé Dramane Kamagaté en fin de match.

Dans une rencontre globalement fermée et marquée par une rareté d'occasions franches, les deux formations ont longtemps peiné à emballer le jeu. Le verrou posé de part et d'autre n'a été sauté qu'à la 78e minute.

À l'origine, un exploit individuel : Dosso Issouf, le capitaine vétéran, tout juste entré en jeu, dynamite le flanc droit, mystifie la défense stadiste et sert idéalement Kamagaté. Ce dernier, d'un geste subtil, trompe Drissa Bamba pour inscrire l'unique but de la rencontre.

Après son sacre en Coupe nationale 2025, ce nouveau succès permet aux Pétruciens de démarrer la saison 2025-2026 sur une bonne note en soulevant le premier trophée majeur de l'année.

La Supercoupe Félix Houphouët-Boigny, qui oppose traditionnellement le champion national au vainqueur de la Coupe nationale, ouvre officiellement le bal de la Ligue 1, dont le coup d'envoi est prévu le samedi 16 août 2025, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.

Jaurès DROHGBA (Stagiaire)

