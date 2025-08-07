Cote d'Ivoire: Afrobasket féminin - Dominique Ouattara reçoit l'équipe nationale de basketball

La 1ère Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara a reçu les joueuses de l'équipe nationale féminine de basketball, le mardi 5 août 2025 à Abidjan.

Elle a félicité les talentueuses joueuses ivoiriennes pour leur parcours encourageant lors de cette 27e édition de l'Afrobasket féminin.

« Elles ont porté haut les couleurs de notre pays avec combativité, discipline et passion. Elles ont su démontrer que le basketball féminin ivoirien est en plein essor, devenant, par leurs efforts et leur esprit d'équipe, de véritables modèles pour toutes les jeunes filles de notre pays. Je leur souhaite à chacune, beaucoup de succès dans la suite de leur carrière professionnelle », a souhaité la première Dame. Et ce, en présence de la marraine de cette édition mme Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, et de mme Annick Tohé Lasmel, présidente d'honneur de l'événement.

Aussi Dominique Ouattara n'a pas manqué de saluer M. Moussa Diarra, président de la fédération ivoirienne de basket, ainsi que le duo d'entraîneurs Stéphane Leite et Christelle N'Garsanet, et l'encadrement technique, médical, et sportif. Rappelons que la Côte d'Ivoire a organisé du 26 juillet au 3 août 2025, la 27e édition de l'Afrobasket féminin.

Même si les éléphantes n'ont pas pu garder la coupe, elles ont eu un parcours encourageant. Elles ont occupé la 7e place.