Cote d'Ivoire: Afrobasket féminin - Dominique Ouattara reçoit l'équipe nationale de basketball

5 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

La 1ère Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara a reçu les joueuses de l'équipe nationale féminine de basketball, le mardi 5 août 2025 à Abidjan.

Elle a félicité les talentueuses joueuses ivoiriennes pour leur parcours encourageant lors de cette 27e édition de l'Afrobasket féminin.

« Elles ont porté haut les couleurs de notre pays avec combativité, discipline et passion. Elles ont su démontrer que le basketball féminin ivoirien est en plein essor, devenant, par leurs efforts et leur esprit d'équipe, de véritables modèles pour toutes les jeunes filles de notre pays. Je leur souhaite à chacune, beaucoup de succès dans la suite de leur carrière professionnelle », a souhaité la première Dame. Et ce, en présence de la marraine de cette édition mme Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, et de mme Annick Tohé Lasmel, présidente d'honneur de l'événement.

Aussi Dominique Ouattara n'a pas manqué de saluer M. Moussa Diarra, président de la fédération ivoirienne de basket, ainsi que le duo d'entraîneurs Stéphane Leite et Christelle N'Garsanet, et l'encadrement technique, médical, et sportif. Rappelons que la Côte d'Ivoire a organisé du 26 juillet au 3 août 2025, la 27e édition de l'Afrobasket féminin.

Même si les éléphantes n'ont pas pu garder la coupe, elles ont eu un parcours encourageant. Elles ont occupé la 7e place.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.