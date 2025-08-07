Sénégal: Partenariat Sococim-Ville de Rufisque - La cimenterie va injecter 5 milliards de FCfa dans la collectivité territoriale

Le directeur de la Sococim Industries, El Hadji Mamadou Seck, et le maire de la Ville de Rufisque, Dr Oumar Cissé, ont procédé à la validation, hier, à la salle des Fêtes, des termes de référence, pour une future convention de partenariat entre les deux entités. Pour les cinq prochaines années, la cimenterie s'engage à contribuer à hauteur de 5 milliards de FCfa pour permettre l'amélioration des infrastructures et services publics.

Une cérémonie s'est tenue, hier, à la salle des Fêtes de la Ville de Rufisque destinée à la validation des termes de référence (Tdr) entre la cimenterie Sococim et la collectivité territoriale qui recevra 1 milliard de FCfa par an, soit 5 milliards de FCfa dans les cinq prochaines années. Cette entente constitue, d'après le maire, Oumar Cissé, une étape décisive et novatrice dans l'histoire de Rufisque. Il indique que c'est la pierre angulaire de la future convention de partenariat. « L'acte que nous posons ensemble (...) en prélude à la signature, très prochainement, d'une convention (...) constitue une étape décisive marquant l'aboutissement heureux d'un processus de co-construction engagé, depuis plus d'un an et demi », a déclaré le maire de Rufisque. Selon Oumar Cissé, ce partenariat public-privé est plus qu'un modèle, il témoigne selon lui d'un « signal fort », et d'une « preuve palpable qu'il est bien possible, dans notre pays, de bâtir des relations équilibrées, transparentes et porteuses d'avenir entre le secteur privé et les institutions locales », croit-il fermement.

À ce titre, le maire a tenu à magnifier cette dynamique de collaboration pour la satisfaction des besoins de ses habitants. « Jamais encore une collectivité territoriale sénégalaise n'a formalisé un cadre de partenariat aussi structuré et ambitieux avec une grande entreprise industrielle implantée sur son territoire », se réjouit-t-il. Ainsi, après la signature de la convention de partenariat, le maire précise que la Sococim-Industries va contribuer à hauteur d'un milliard de FCfa par an, sur une période de 5 ans. Ce partenariat, insiste Dr Oumar Cissé, ne vise pas à répondre à des besoins ponctuels, voire structurels. « Il s'inscrit plutôt dans la durée, avec l'ambition d'adresser, de manière cohérente, viable et coordonnée, des enjeux aussi cruciaux que l'amélioration du cadre de vie, l'assainissement, la voirie, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, sans oublier la participation citoyenne », fait-il savoir.

Ce choix des investissements structurants et de la stratégie de mise en oeuvre, souligne-t-il, s'adossent sur les visions et orientations stratégiques du Plan de développement urbain durable (Pdud) d'une part, et de la stratégie de Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse) de Sococim-Industries, d'autre part. Pour sa part, le directeur de la Sococim, El Hadji Mamadou Seck, informe que ce partenariat de type nouveau, vise, au-delà de la politique de Rse, à changer d'approche, afin de rendre plus visible la contribution de la société. « Nous avons pensé qu'il était possible d'agir autrement, pour permettre à notre belle localité de compenser les déficits criants d'investissements. C'est en ce sens que des discussions ont été entreprises avec le maire, pour réorganiser nos modèles pratiques d'interventions, afin d'apporter des réponses durables, au besoin de financement des projets d'investissement de la ville », a-t-il rappelé.