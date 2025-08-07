Congo-Kinshasa: Le gouverneur militaire interdit l'organisation d'une journée ville morte à Beni

Les Forces armées de la RDC (FARDC) mettent en garde les organisateurs de la journée ville morte projetée pour ce jeudi 7 août sur l'ensemble de la ville de Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu.

Cette mise en garde intervient après la diffusion sur les réseaux sociaux de messages émanant de mouvements citoyens et de groupes de pression appelant à une manifestation pour dénoncer les tracasseries des services de sécurité et l'absence de prise en charge des dépendants des militaires venus du Petit Nord.

Le porte-parole militaire dans cette région, le lieutenant Marc Elongo, a expliqué que l'autorité provinciale met en garde tous ceux qui manipulent l'opinion publique en incitant à la désobéissance civique.

Le gouverneur militaire appelle la population au calme et à la vigilance face aux "personnes de mauvaise foi", qu'il accuse d'être au service de "l'ennemi", dans le strict respect de l'ordonnance instituant l'état de siège.

Le général-major Evariste Somo Kakule invite la population du Nord-Kivu à soutenir le Chef de l'État et commandant suprême de l'armée dans ses efforts pour mettre fin aux hostilités.

Afin de décourager "les initiatives de l'ennemi", l'autorité provinciale exhorte toute la population à l'unité et au patriotisme pour parvenir à une paix totale et effective.

« Les services de défense et de sécurité sont appelés à jouer pleinement leur rôle, et tout récalcitrant se verra appliquer la rigueur de la loi », a déclaré le lieutenant Marc Elongo.