Congo-Kinshasa: Insécurité à Bunia - le député Dudanga Kavarios appelle à une action anticipative de la police

Au lendemain de la fusillade qui a fait au moins un mort et cinq blessés en plein centre de la cité de Bunia, Pascal Dudanga Kavarios, député provincial, dénonce une approche jugée trop passive et tardive de la police face à ce deuxième incident meurtrier.

L'élu de Bunia accuse les forces de l'ordre de ne pas anticiper les menaces, ce qui, selon lui, met en danger la vie des habitants. Il insiste sur la nécessité d'une sécurité proactive permettant d'intervenir avant que les malfaiteurs ne passent à l'acte.

« La meilleure sécurité est celle qui est anticipative car là le malfrat est faible. Si une fois on sait d'une façon anticipative que dans une maison qu'il y a des armes, les services de sécurité peuvent organiser une descente sur place et récupérer ces armes », a déclaré Dudanga Kavarios.

Cette fusillade est la deuxième enregistrée en une semaine dans la ville, qui totalise au moins cinq civils tués et seize blessés, exacerbant une forte psychose parmi la population.

Le commandant urbain de la police nationale congolaise, le colonel Abeli Mwangu, a affirmé mercredi 6 aout avoir renforcé le dispositif sécuritaire sur l'ensemble de la ville. La police quadrille désormais toutes les zones jugées sensibles, notamment dans le secteur du quartier Lumumba, avec des patrouilles accrues.