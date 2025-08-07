Congo-Kinshasa: Les usagers de la route Goma-Walikale dénoncent des tracasseries d'hommes en armes

Sur la route reliant Walikale à Goma, longue de près de 200 kilomètres, les usagers, en particulier les motards et leurs passagers, dénoncent des tracasseries systématiques orchestrées par les forces de sécurité, notamment des soldats des FARDC qui contrôlent cette zone, ainsi que d'autres porteurs d'armes : les Wazalendo et les combattants du M23. Plusieurs barrières illégales seraient érigées tout au long de ce tronçon, transformant chaque déplacement en un véritable parcours du combattant.

Selon les témoignages recueillis, des paiements illégaux sont exigés à presque chaque barrière, notamment à Mubanda, à 5 km de Walikale-centre, et à Miba, près de Kashebere. Ces frais imposés aggravent les conditions socio-économiques de la population locale et font exploser les prix du transport et des marchandises. À titre d'exemple, la course à moto entre Goma et Walikale-centre est passée de 70 à 100 dollars américains, tandis que le coût des marchandises aurait augmenté de 50 %.

La société civile territoriale de Walikale, qui confirme ces faits, indique avoir engagé des plaidoyers auprès des autorités militaires locales. Grâce à ces démarches, cinq barrières illégales ont été démantelées au cours des deux dernières semaines, selon son président.

Toutefois, la situation reste préoccupante.

Elle appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour démanteler toutes les barrières non autorisées et restaurer la liberté de circulation, essentielle à la relance de l'économie locale et à la protection des droits fondamentaux des citoyens.