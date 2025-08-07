Congo-Kinshasa: Beni - Au moins 4 morts et une dizaine de disparus dans des inondations causées par de fortes pluies

7 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des fortes inondations survenues mardi 05 août dans la soirée à Beni, dans la province du Nord-Kivu, ont coûté la vie à au moins quatre personnes, tandis qu'une dizaine d'autres, principalement des enfants, sont toujours portées disparues. Le sinistre a touché plusieurs quartiers de l'ouest de la ville, notamment Rwangoma, où des pertes en bétail ont également été signalées.

Selon Jean-Paul Kapitula, coordonnateur de la protection civile locale, les fortes pluies ont provoqué la crue des rivières Byahutu et Tuha, entraînant des inondations soudaines. Trois cas d'électrocution par la foudre ont aussi été recensés, dont un mortel. Les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus, avec l'aide des services de secours.

Pour le responsable de la protection civile, cette tragédie est une conséquence directe de la mauvaise gestion de l'environnement et des effets grandissants du changement climatique. Il appelle à une prise de conscience collective :

« Il y a des morts qu'on peut éviter : celles liées aux inondations, aux accidents. Si chacun prenait ses responsabilités, si on replantait les arbres qu'on coupe, si on arrêtait de jeter les sachets partout... Ce sont des signaux rouges. Notre environnement est en train de se venger ».

Les autorités appellent à renforcer les mesures de prévention et de gestion des risques environnementaux dans la région, où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes.

