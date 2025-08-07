Congo-Kinshasa: Beni - Les étudiants de l'ISC formés sur la masculinité positive et la lutte contre les violences basées sur le genre

Une cinquantaine d'étudiants de l'Institut supérieur de commerce, (ISC) à Beni ont pris part, mercredi 06 août, à une session de sensibilisation sur la masculinité positive et les violences basées sur le genre (VBG).

L'activité a été organisée par la police des Nations-Unies (UNPOL), en collaboration avec l'ONG locale Tendo la Roho, avec la participation de la police de protection de la femme et de l'enfant.

Cette session avec les étudiants de l'ISC avait pour objectif d'éduquer les jeunes sur les concepts du genre, la prévention des VBG et les dangers liés à la sexualité non consentie, tout en encourageant une masculinité responsable et respectueuse des droits humains.

Pour Esaïe Paluku, président des étudiants de l'ISC-Beni, cette formation arrive à point nommé :

« Nous sommes les leaders de demain. Ce genre de formation sans tabou est une véritable opportunité. Nous vivons ces violences au quotidien, souvent commises par des jeunes. Nous voulons nous engager pour y mettre fin ».

Il a également souligné l'importance de pérenniser ce type d'initiatives dans d'autres institutions d'enseignement supérieur, afin de former une jeunesse consciente et engagée.

Les facilitateurs, dont des agents spécialisés dans la protection de la femme et de l'enfant, ont insisté sur la nécessité de dénoncer les comportements violents, même ceux qui ne relèvent pas directement de l'agression sexuelle, mais qui sont fondés sur des stéréotypes de genre et des abus psychologiques.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts communs visant à prévenir les violences sexuelles et promouvoir l'égalité des genres au sein de la jeunesse congolaise.