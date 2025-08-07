Sénégal: UGB de Saint-Louis - Un atelier pour booster l'insertion professionnelle des étudiants

L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a organisé un atelier de bilan et de planification pour renforcer l'insertion et l'employabilité de ses étudiants.

A l'initiative de la Direction de la coopération, de l'insertion et du service à la communauté (Dcisc). La rencontre a réuni les points focaux des UFR, les responsables de l'université et des partenaires comme le FONGIP, Pôle Emploi, la Mission Locale et Sénégal Numérique pour échanger sur les réalisations 2025 et les priorités 2026.

« Il ne s'agit pas seulement de former les étudiants, mais aussi de les accompagner pour qu'ils s'intègrent dans le tissu socio-économique », a expliqué le Pr Alé Kane, directeur de la Dcsic. Parmi les projets présentés figurent une plateforme d'opportunités pour centraliser offres d'emploi, financements et projets de recherche, une plateforme de suivi des diplômés et un catalogue formations-métiers pour guider les étudiants dès leur première année.

« Nous voulons que l'étudiant devienne acteur de son insertion, en utilisant les outils et réseaux mis à sa disposition », a ajouté Ndeye Binta Badiane, chef de division de la coopération et de l'insertion. L'Ugb ambitionne en 2026 de renforcer la formation en soft skills, leadership et développement personnel, et de consolider les partenariats avec les acteurs de l'emploi pour mieux préparer ses diplômés au marché du travail.