Sénégal: Bignona - Trois forages mis en service dans le Djibidionne

Grâce au projet « Kassoumay », symbole de paix et de reconstruction en Casamance, les villages de Nialé, Diarale et Kabounkoute, dans la commune de Djibidionne disposent désormais de mini-forages d'eau potable. Une avancée majeure pour le bien-être des populations rurales longtemps privées d'accès à cette ressource vitale.

La commune de Djibidione, dans le département de Bignona, a célébré hier, un tournant décisif, dans la lutte contre le manque d'eau potable. Trois mini-forages flambant neufs ont été inaugurés dans les villages de Nialé, Diarale et Kabounkoute, pour une valeur globale avoisinant les 60 millions FCfa. Ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre du projet « Kassoumay » qui signifie la paix en langue « joola », une initiative portée par le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (Usoforal), avec le soutien financier de la Generalitat Valenciana, organe du gouvernement autonome de la communauté valencienne, en Espagne.

« Cette réception marque un moment important pour les habitants de ces localités rurales qui souffraient, depuis longtemps, de pénurie d'eau », a déclaré Oumou Aminata Dramé Gassama, chargée de projet à Usoforal, en marge de la cérémonie organisée dans le village de Diarale. L'événement s'est tenu en présence de Souleymane Mbacké Badji, adjoint au maire de Djibidionne, et Edmond Adioye, directeur régional de l'hydraulique de Ziguinchor. Pour Mame Ngom Faye, secrétaire générale du Conseil d'administration de Usoforal, ces forages sont bien plus que de simples installations.

À son avis, « ils traduisent la concrétisation des engagements du gouvernement dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance, en particulier sur l'accès à l'eau dans les zones rurales ». Le directeur régional de l'hydraulique, Edmond Adioye, a salué l'impact direct du projet sur les conditions de vie des villageois. « Ces trois mini-forages viennent soulager des communautés qui faisaient face à de réels problèmes d'approvisionnement en eau», a-t-il fait savoir.

Même enthousiasme du côté de Souleymane Mbacké Badji, pour qui ce programme répond à un besoin criant. « L'accès à l'eau potable reste un défi majeur pour plusieurs villages de la commune. Cette réalisation va surtout réduire la corvée quotidienne des femmes », a indiqué M. Badji. Un avis partagé par Mariétou Coly, présidente de la Fédération des femmes de la commune, qui se réjouit de ce soulagement. « Cette réalisation tombe à pic. L'eau est un besoin vital, et ces mini-forages allègent déjà le quotidien des familles », a affirmé Mme Coly.

Au-delà de l'accès à l'eau, le projet « Kassoumay » s'inscrit dans une dynamique de consolidation de la paix en Casamance. Il prévoit également la construction de cinquante maisons, autant de latrines, sept points d'eau supplémentaires, ainsi que des installations sanitaires dans des structures communautaires, afin de faciliter le retour et la réinsertion des populations déplacées. Par ces actions concrètes, Usoforal et ses partenaires tracent un chemin vers une Casamance plus stable, résiliente et solidaire.