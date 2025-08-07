Sénégal: Visite officielle du premier ministre en Türkiye - Poursuivre une coopération déjà dynamique

Le Premier ministre Ousmane Sonko est en Türkiye depuis hier, mercredi 6 août, pour une visite officielle de cinq jours. Ce séjour sera l'occasion de poursuivre la bonne dynamique de coopération qui existe entre la Türkiye et le Sénégal depuis quelques années.

Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé hier, mercredi 6 août 2025, en Türkiye. Il effectue une visite officielle dans ce pays du 6 au 10 du mois sur invitation du président turc Recep Tayyip Erdoğan. D'après l'agence turque d'information Anadolu, tous les aspects des relations bilatérales entre la Türkiye et le Sénégal seront passés en revue et les mesures visant à approfondir davantage la coopération au niveau du partenariat stratégique discutées lors des pourparlers prévus le jeudi 7 août.

Suivant l'agenda de la visite, aujourd'hui, jeudi, le chef du gouvernement va se recueillir sur le mausolée de l'homme d'État et ancien président turc Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) à Ankara. Dans l'après-midi, Ousmane Sonko sera reçu en audience par Numan Kurtulmus, président de la grande Assemblée nationale de la Türkiye, avant un tête-à-tête avec le président Recep Tayyip Erdoğan. Le Premier ministre se rendra également à Istanbul où il tiendra des réunions de travail, des audiences avec des membres du patronat turc. Samedi, il va rencontrer la communauté sénégalaise.

Cette visite sera l'occasion d'insister sur une coopération qui a porté ses fruits entre Dakar et Ankara. La Türkiye et le Sénégal entretiennent des relations de coopération anciennes et dynamiques. Les deux États ont célébré, en 2012, le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Dès 1964, la Türkiye a ouvert une ambassade au Sénégal, marquant sa première représentation en Afrique subsaharienne. Depuis 2006, notre pays dispose d'une ambassade à Ankara.

Plus de 249 milliards de FCfa d'échanges en 2024

Les relations entre les deux pays ont connu un coup d'accélérateur ces dernières années. Pour preuve, les échanges commerciaux entre la Türkiye et le Sénégal ont atteint 249,1 milliards de FCfa en 2024, selon une note publiée par le Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (Bic-Gouv). Cela marque une reprise après le repli observé en 2023 (185,3 milliards), sans toutefois retrouver le niveau record de 261 milliards enregistré en 2022.

« Les exportations du Sénégal vers la Türkiye sont évaluées à 10,2 milliards de FCfa en 2024, soit légèrement en hausse par rapport à l'année précédente. Elles portent principalement sur des produits comme le poisson et les fruits de mer, les minéraux, les graines oléagineuses, les fruits ainsi que le plomb non transformé », renseigne la même source. La Türkiye figure aussi parmi les principaux fournisseurs de notre pays avec 4,8 % des importations totales en 2024 ; ce qui représente 239 milliards de FCfa, contre 176,1 milliards en 2023. Les nombreux déplacements des autorités suprêmes de part et d'autre attestent aussi du dynamisme de la coopération entre les deux pays. Le président Recep Tayyip Erdoğan est venu pas moins de cinq fois au Sénégal depuis 2013. Quant au président Bassirou Diomaye Faye, il a effectué sa première visite officielle en Türkiye du 31 octobre au 2 novembre 2024.

Diamniadio-Aibd

Avec l'appui de partenaires turcs, plusieurs projets structurants ont pu être réalisés au Sénégal ces dernières années. Le Centre international de Conférences Abdou Diouf (Cicad) est l'un des projets emblématiques de la coopération entre le Sénégal et la Türkiye. La construction de cette infrastructure de dernière génération a été financée à hauteur de 48,5 millions d'euros (près de 32 milliards de FCfa) par la Türkiye pour un coût total de 77,8 millions d'euros (environ 51 milliards de FCfa). L'achèvement de la construction du projet de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) est aussi le fruit des relations dynamiques entre Dakar et Ankara. Le groupe turc Summa-Limak a assuré la finalisation des travaux relatifs au contrat de conception et de construction de l'Aibd, initialement confié au groupe Saudi Binladen (Sbg). Summa-Limak a pris en charge la phase de tests, de calibrage et de mise en service de l'aéroport, pour un montant total d'environ 112 millions d'euros, soit près de 74 milliards de FCfa. Inauguré le 7 décembre 2017, l'Aéroport international Blaise Diagne est exploité par la société privée Limak-Aibd-Summa (Las).

La coopération turque a aussi permis la construction du stade du Sénégal Abdoulaye Wade, du Dakar Arena, d'une salle d'exposition sans oublier l'hôtel Radisson Diamniadio. Mené par l'entreprise turque De Meew (DM), le projet de construction du Marché d'intérêt national et de la Gare des gros porteurs de Diamniadio représente un investissement total d'environ 68 milliards de FCfa. La Türkiye y a contribué à hauteur de 48,906 milliards de FCfa contre environ 19 milliards de FCfa de l'État du Sénégal.

La santé, les transports aériens, l'éducation et l'aérospatiale occupent une place prioritaire dans les relations entre la Turquie et le Sénégal. Parmi la délégation du Premier ministre il y a, entre autres, les ministres de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, des Forces armées, Birame Diop, et de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne.