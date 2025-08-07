Sénégal: Île restée sans pirogue depuis 2024 - Haère dans le Bignona sort de l'isolement

Longtemps coupé du reste du pays, le village insulaire de Haère (Bignona) retrouve enfin espoir et dignité. Grâce à une pirogue motorisée offerte par l'État, les habitants voient leur quotidien transformé : fini l'isolement. Place à la mobilité, aux urgences mieux gérées et à une relance économique portée par les femmes et les jeunes.

Nichée dans la commune de Kafountine, l'île de Haère vient de franchir une étape décisive vers son désenclavement. Ce samedi 03 août, les habitants ont accueilli avec émotion, une pirogue motorisée flambant neuve, d'une valeur de 10 millions de FCfa. Ce don de l'État du Sénégal, financé par le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), a été rendu possible grâce à l'implication active du commandant de la Base navale sud d'Elinkine, Baba Diagne Sène.

Plus qu'un simple moyen de transport, cette embarcation représente une véritable bouée de sauvetage pour ce village longtemps coupé du monde. « Nous vivions dans une misère totale, sans aucun moyen de transport. Évacuer un malade relevait du calvaire. Cette pirogue est un soulagement immense pour nous tous », a déclaré, avec reconnaissance, le chef du village, Ambroise Diatta.

À l'origine de cette initiative, le commandant Sène, a souligné l'impact ô combien important de ce geste. « Cette pirogue est un pont entre Haère et le reste du monde. Elle rompt l'isolement, dynamise l'économie locale et sauve des vies en cas d'urgence sanitaire », a lancé avec fierté, l'officier de la marine nationale. Pour sa part, la cheffe d'antenne du Fongip à Ziguinchor, Awa Baye Badji, a précisé que l'objectif est aussi économique. « Cette pirogue facilitera les activités génératrices de revenus comme le maraîchage et la transformation des produits halieutiques, principalement menées par les femmes et les jeunes », a laissé entendre la fille de Diembéring.

Présent lors de la remise des clés, le maire de la commune de Kafountine, David Diatta, y voit un tournant majeur. « C'est le début d'une nouvelle ère. Il est temps que les îles de la Basse-Casamance soient véritablement prises en compte dans les politiques publiques. Haère envoie aujourd'hui un signal fort », a salué l'élu territorial. Et cette dynamique semble bien enclenchée. Le commandant de la Base navale Sud a annoncé la livraison prochaine d'une autre pirogue au profit de l'Asc Wendaye, en partenariat avec le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma).

Le commandant Sène a également évoqué le lancement imminent d'un projet agricole d'envergure : une ferme pour les femmes de Mlomp Kadjifolong, cofinancée par le Puma et la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide (Der/Fj), pour un montant de 32 millions de FCfa. « Ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas seulement un don, mais un symbole fort de solidarité, de progrès et d'espoir pour nos îles », a conclu le colonel Sène, sous les applaudissements nourris d'une population émue et pleine d'espoir.