Sénégal: Serigne Mountakha Mbacké salue l'inscription du Magal sur la Liste Représentative du Patrimoine Immatériel National

7 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop (Correspondant)

Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a vivement salué l'inscription du Magal de Touba sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel du Sénégal. Il a exprimé sa satisfaction lors d'une visite de "Turaas", la plateforme de recherche et de préservation du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba.

La plateforme "Turaas" a présenté hier au khalife général des mourides le processus de l'inscription du Magal de Touba sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel du Sénégal. Cette initiative de l'État du Sénégal a été portée par une délégation dirigée par le Dr Serigne Khadim Ngom et Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma.

Serigne Mountakha a chaleureusement salué cette démarche et exprimé sa satisfaction face à cette avancée majeure vers l'inscription du Magal de Touba au patrimoine de l'humanité. Il a encouragé Turaas à poursuivre ses efforts et initiatives pour valoriser ce patrimoine précieux. Il a également remercié l'État du Sénégal pour son engagement et sa disponibilité dans ce processus.

L'inscription du Magal de Touba sur la liste du patrimoine culturel immatériel national est, d'après le Dr Khadim Ngom, une victoire majeure pour la communauté mouride et le Sénégal. Cela met en valeur notre héritage spirituel, culturel et social, tout en assurant sa préservation pour les générations futures.

Selon le Dr Khadim Ngom, cette démarche doit se poursuivre pour mettre en lumière la richesse de notre foi, notre histoire et notre identité à l'échelle mondiale. Il souligne que cette reconnaissance officielle est un pas important pour la préservation de notre patrimoine et un symbole de notre attachement à notre culture.

