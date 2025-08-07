Sénégal: Invincibilité dans l'arène - Franc dépasse Modou Lô et vise le record de Yékini

Il est devenu rare qu'un lutteur reste invaincu plusieurs années durant. Émile François Gomis dit Franc est pourtant sur la bonne voie : il vient de dépasser Modou Lô et vise désormais le prestigieux record d'invincibilité de Yékini, resté quinze ans sans connaître la moindre défaite.

Rester invaincu dans la lutte sénégalaise est un exploit rare. Très peu de champions réussissent à rejoindre le cercle fermé des lutteurs sans défaite. Car au-delà du rêve de devenir « Roi des arènes », conserver son invincibilité combat après combat, relève de l'exploit. Aujourd'hui, Émile François Gomis, alias Franc, s'impose avec un palmarès remarquable : 15 victoires en 15 combats, en douze années de carrière (2013-2025).

Franc a fait ses débuts à l'écurie Parcelles Mbollo, guidé par son mentor Moussa Dioum, décédé en 2024. Sous la direction technique de Lato Sagna, il entame sa série de victoires. Il domine Guedj Bamboulane de Grand Yoff (29 décembre 2013), bat Diarra 2 de Raam Daan, Pikine (1er mars 2015), s'impose face à Reumz (31 juillet 2015). Il triomphe ensuite de Serigne Ndiaye 2 de Fass (13 mai 2016), l'emporte contre Thiatou Yoff (25 décembre 2016), prend le dessus sur Ndiaga Doolé de l'école Ndiaga Sarr (5 avril 2017) et écarte Mbaye Tine 2 de l'école Mor Fadam (23 juin 2018). C'est à partir de 2019 que Franc, aujourd'hui encadré par Modou Lô, commence véritablement à se faire un nom. En effet, il bat Nguer de l'écurie Tay Shinger (27 juillet 2019), il domine Bébé Saloum de l'école Djimbory Touré (8 mars 2020) et s'impose face à Tyson 2 de Tay Shinger (19 juin 2021).

En 2019, le promoteur Mansour Bâ crée Jambaar Productions. Pour son tout premier événement, il organise un duel entre Sokh (Xam Sa Cossan, Pikine) et Franc, le 19 juin 2022. Ce combat, considéré comme son premier grand test, est un succès éclatant. En effet, il neutralise son adversaire et confirme son potentiel. Franc affronte ensuite des mastodontes comme Forza (Fass), qu'il bat le 21 mai 2023, puis Bombardier (Mbour), qu'il terrasse en quelques secondes seulement, le 1er mai 2024. Cette victoire expéditive contre le B52 de Mbour le propulse au sommet de la lutte sénégalaise. Franc rejoint alors le cercle fermé des Vip, où il confirme son statut durant la saison 2024-2025. Il épingle, ainsi, à son tableau de chasse Ama Baldé de l'écurie Falaye Baldé (16 février 2025) et triomphe face à Eumeu Sène de Tay Shinger (3 août 2025).

Franc dépasse Modou Lô

Grâce à cette dernière victoire, Franc dépasse son mentor actuel, Modou Lô, au chapitre de l'invincibilité. Actuel « Roi des arènes», le champion de l'écurie Rock Énergie affiche pourtant, à son compteur, un palmarès impressionnant : 27 combats, 23 victoires, 3 défaites et 1 nul. Débutant sa carrière en 2006 avec une série de 14 victoires, Modou Lô avait impressionné. En 2006, il a assuré des victoires contre Pape Sène 2, Alioune Sèye 2, Moussa Diouf, Serigne Diouf, Khadim Diallo, Laye Bèye. En 2007, il a signé une victoire marquante contre Double Less 2, puis Cheikh Niang. Ce parcours brillant l'amène à briller dans le Championnat de lutte avec frappe (Claf), organisé par feu Gaston Mbengue (Gaston Productions). Il domine ensuite Tapha Boy Bambara, Papa Sow, Paul Maurice, puis remporte la finale contre Boy Kaïré, le 27 juillet 2008. En 2010, lors de son 15e combat (21 mars 2010), il tombe pour la première fois, face à Balla Gaye 2, dans un duel resté dans les mémoires. A

vec cette barre franchie, Franc se tourne vers un mythe : Yékini. Pour espérer l'égaler, il devra encore enchaîner plusieurs combats victorieux. Yakhya Diop, alias Yékini, reste une légende. 15 ans d'invincibilité, un palmarès presque parfait, entamé en 1997 face à Kadd Gui, et ponctué par des succès contre Modou Pouye 2, Pape Cissé (grand frère de Balla Bèye 2), Mor Nguer, Mouhamed Ali. L'enfant de Joal a poursuivi avec deux victoires sur Bombardier, une autre sur Baye Fall, et d'autres sur Baboye, Mor Fadam, Lac de Guiers 1 ... Seule entorse à sa série victorieuse, c'était son match nul contre Tapha Guèye de Fass en 2006. Sa chute ne viendra que le 22 avril 2012, face à Balla Gaye 2, dans un combat royal historique. Yékini n'a plus alors gagné, puisqu'il a enchaîné avec un deuxième revers contre Lac 2 (24 juillet 2016).

Avec son palmarès impeccable, son mental d'acier et des ambitions clairement affichées, Franc s'inscrit déjà dans la lignée des plus grands de la lutte sénégalaise. Il est très bien parti, aujourd'hui, pour réaliser une carrière aboutie. Émile François Gomis est athlétiquement bien bâti, très doué sur le plan technique, fort mentalement et courageux. Parmi les Vip actuels de ce sport, peu de lutteurs sont capables de le freiner. Ce qui confirme qu'il risque d'égaler le record d'invincibilité de Yékini. Reste à savoir s'il saura tenir la distance, et graver son nom à jamais dans l'histoire de la lutte sénégalaise.