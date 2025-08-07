Sénégal: Vers une fédération sénégalaise de lutte - 206 écuries affiliées, 21 structures recalées

Conformément à l'article 8 de l'arrêté n°027698 du 31 octobre 2024, prolongeant le mandat et nommant les membres du bureau du Comité national de gestion de la lutte (Cng), un chronogramme précis a été mis en place pour l'établissement de la Fédération sénégalaise de lutte (Fsl).

Dans le cadre de la première phase, les Comités régionaux de gestion (Crg) ont été sollicités pour transmettre au Cng la liste des associations et écuries de lutte réellement actives. Cette étape a été menée dans les délais impartis, en collaboration avec la Direction des activités physiques et sportives (Daps). À l'issue de ce processus, une liste provisoire a été publiée. Elle recense 206 écuries et écoles de lutte répondant aux critères d'affiliation. En revanche, 21 structures n'ont pas été retenues.

Parmi les entités validées figurent les grandes écuries nationales : Mor Fadam, Baol Mbollo, Boy Niang, Fass, Balla Gaye, Manga 2, Pikine Falaye Baldé, Rock Énergie, Tay Shinger, Lansar, Double Less, Fass-Benno, etc. Plusieurs formations régionales apparaissent également sur cette liste, notamment Somone, Samba Diaw, Médina Fall, Tivaouane Mbollo, Omar Dicko, Ninki Nanka, Ndef Leng, entre autres.

En revanche, 21 dossiers ont été rejetés pour non-conformité administrative. Le ministère des Sports et le Cng justifient ce refus par un « récépissé non conforme à la pratique sportive ». Parmi les formations non retenues : Avenir des enfants du Saloum, la Coordination des élèves et étudiants de Keur Massamba Bâ, l'Association des exploitants de l'ouvrage de rétention des eaux fluviales de Bakhala (Asorep), ou encore l'Asc Nanor.