Ethiopie: Le birr éthiopien atteint son niveau le plus bas sur le marché parallèle, creusant l'écart de change

Le birr éthiopien est tombé à un niveau record de 174 pour un dollar sur le marché parallèle, s'écartant fortement du taux officiel de 137 birr.

L'écart de près de 40 % soulève de nouvelles inquiétudes quant à la capacité du gouvernement à respecter son programme de libéralisation économique soutenu par le FMI.

Le flottement de la monnaie faisait partie du programme de 3,4 milliards de dollars mis en place par l'Éthiopie avec le FMI, annoncé il y a un an pour stabiliser l'économie et attirer les investissements privés

Le birr éthiopien est tombé à un niveau record de 174 pour un dollar sur le marché parallèle, s'écartant fortement du taux officiel de 137 birr, alors que les entreprises continuent à se battre avec un accès limité aux devises étrangères. L'écart de près de 40 % suscite de nouvelles inquiétudes quant à la capacité du gouvernement à respecter son programme de libéralisation économique soutenu par le FMI.

Le flottement de la monnaie faisait partie du programme de 3,4 milliards de dollars de l'Éthiopie avec le FMI, annoncé il y a un an pour stabiliser l'économie et attirer les investissements privés. Mais la pénurie de dollars s'aggravant, les entreprises dépendent de plus en plus des taux du marché noir pour importer des marchandises et payer les fournisseurs étrangers.

Les banques continuent de rationner les dollars, donnant souvent la priorité aux entreprises liées à l'État tout en retardant ou en rejetant les demandes émanant du secteur privé. L'écart entre la politique officielle et le commerce réel a rendu les conditions d'exploitation difficiles, en particulier pour les petites et moyennes entreprises dans les secteurs qui dépendent des intrants importés.

Le FMI a prévenu que le développement du marché parallèle pourrait compliquer les négociations en cours sur la restructuration de la dette et affaiblir la crédibilité des réformes.

Points clés à retenir

Les efforts de l'Éthiopie pour libéraliser son régime de change sont mis à l'épreuve par un marché parallèle en pleine expansion qui fixe désormais le taux de change effectif pour de nombreuses transactions privées. L'écart entre le taux officiel et le taux informel a dépassé 25 % pendant la majeure partie de l'année 2025, selon les données du FMI, et a maintenant atteint près de 40 %.

Malgré un soutien de plus de 3 milliards de dollars de la part du FMI et de la Banque mondiale, les problèmes structurels persistent. Une commission de 2,5 % sur les opérations de change, une faible liquidité interbancaire et une communication insuffisante de la politique monétaire continuent de fausser le marché. Les banques ne sont pas en mesure de répondre à la demande et le secteur privé est effectivement exclu des canaux de change officiels.

Alors que l'inflation globale est en baisse, grâce au resserrement du crédit et aux mesures fiscales, la confiance dans la réforme monétaire s'érode. Sans une évolution plus rapide vers un système de change basé sur le marché et une plus grande transparence politique, l'Éthiopie risque d'affaiblir davantage la confiance des investisseurs et de retarder les entrées de capitaux privés indispensables à la reprise.