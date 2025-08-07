Afrique: Visa sélectionne 22 startups pour la quatrième édition de l'Africa Fintech Accelerator

TLDR

Visa a sélectionné 22 startups pour la quatrième cohorte de son Africa Fintech Accelerator, un programme virtuel de 12 semaines visant à développer des solutions fintech.

Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Visa en faveur de l'inclusion numérique et financière en Afrique, qui s'élève à 1 milliard de dollars jusqu'en 2027.

Lancé en 2023, l'accélérateur a soutenu 64 startups à ce jour et facilité près de 20 partenariats actifs.

Visa a sélectionné 22 startups pour la quatrième cohorte de son Africa Fintech Accelerator, un programme virtuel de 12 semaines visant à développer des solutions fintech sur le continent. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Visa de consacrer 1 milliard de dollars à l'inclusion numérique et financière de l'Afrique jusqu'en 2027.

Lancé en 2023, l'accélérateur a soutenu 64 startups à ce jour et facilité près de 20 partenariats actifs. Visa a également réalisé des investissements stratégiques dans six anciens participants. La dernière cohorte comprend des startups de 14 pays africains et se terminera par une journée de démonstration en personne.

Le Kenya est en tête du groupe avec cinq startups : Lemonade Payments, Muda, Sevi, ShopOkoa et Twiva. Le Nigeria suit avec quatre entreprises : PressPayNg, Shiga Digital, Startbutton et Vittas. Parmi les autres entreprises sélectionnées figurent Flend et MNZL (Égypte), Hsabati et Woliz (Maroc), BigDot.ai et ChatCash (Zimbabwe), ainsi que des startups d'Ouganda, de Maurice, de RDC, du Ghana, du Botswana, de Côte d'Ivoire et d'Afrique du Sud.

Les candidatures pour la cinquième cohorte sont ouvertes jusqu'au 15 août pour les fintechs au stade MVP basées en Afrique.

Points clés à retenir

L'Africa Fintech Accelerator de Visa reflète la maturité croissante du paysage fintech du continent. En se concentrant sur des solutions MVP et prêtes à être commercialisées, le programme identifie des entreprises prêtes à s'étendre rapidement et à s'intégrer dans les réseaux de paiement mondiaux.

La diversité géographique de la quatrième cohorte est également le signe d'une tendance plus large : l'innovation fintech ne se limite plus au Nigeria, au Kenya et à l'Afrique du Sud. Des startups du Botswana, de la RDC et de l'île Maurice se joignent désormais aux leaders régionaux pour combler les lacunes de l'infrastructure financière de base, telles que l'accès au crédit, le financement intégré et les paiements marchands. Les investissements directs de Visa dans les cohortes précédentes suggèrent que l'accélérateur sert à la fois de plateforme de croissance et de pipeline pour le déploiement de capitaux stratégiques.

Alors que les géants mondiaux du paiement se disputent les parts de marché en Afrique, Visa se positionne comme un bâtisseur d'écosystème à long terme, et non comme un simple fournisseur de paiements. Avec l'ouverture des candidatures pour la cinquième cohorte, l'accélérateur continue d'offrir une passerelle clé pour les fintechs africaines à la recherche de validation, de partenariats et de distribution à grande échelle.