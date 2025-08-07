Sénégal: Secteur de la justice - Le Sytjust et l'Untj suspendent leur mot d'ordre de grève

L'entente Sytjust-Untj informe l'opinion publique qu'elle a décidé, le 6 août 2025, de suspendre le mot d'ordre de grève décrété depuis le 18 juin 2025, afin de donner une chance réelle aux négociations entamées avec le gouvernement.

Selon un communiqué de presse de ces deux syndicats, cette décision fait suite aux discussions constructives tenues avec le Ministre de la Fonction publique, les 1er et 5 août 2025. Ces échanges, empreints d'une dynamique d'apaisement, soutiennent les syndicalistes, ont déjà permis une pause stratégique les 4 et 5 août 2025, facilitant temporairement l'accès des justiciables et des usagers au service public de la Justice.

« Après avoir pris connaissance du contenu de ces discussions, les travailleurs de la Justice, dans un esprit de responsabilité et d'ouverture, ont exprimé leur volonté d'apaiser la situation, conscients du désarroi profond des populations privées de Justice durant quarante-cinq (45) jours. Cette écoute solidaire des souffrances de leurs concitoyens a été déterminante dans la décision de suspendre le mot d'ordre de grève à la première occasion favorable », lit-on dans le communiqué. L'Entente Sytjust-Untj saisit cette occasion pour interpeller l'opinion publique sur les multiples injustices subies par les femmes et les hommes qui, au quotidien, portent à bout de bras le service public de la Justice au service du peuple sénégalais.

« Ces agents dévoués, piliers essentiels de notre système judiciaire, méritent d'être placés au cœur des réformes engagées au Ministère de la Justice. Une telle reconnaissance et une prise en charge sérieuse de leurs préoccupations légitimes sont indispensables pour préserver durablement le service public de la Justice des perturbations liées aux grèves cycliques. Dès lors, il appartient désormais au gouvernement de prendre ses responsabilités, en respectant l'ensemble des engagements souscrits avec les syndicats membres de l'Entente Sytjust-Untj et en répondant de manière concrète aux revendications légitimes des travailleurs de la Justice », ont fait savoir les syndicalistes.