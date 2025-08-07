Togo: Le pays tourne la page des municipales

La Cour suprême a publié mercredi les résultats définitifs des élections municipales tenues le 17 juillet dernier, mettant ainsi un point final au processus électoral local.

Cette échéance électorale, marquée par un taux de participation de 56,91 %, a été saluée comme un signe d'intérêt renouvelé des citoyens pour la gestion locale, un niveau de mobilisation relativement élevé pour ce type de scrutin.

Le grand vainqueur de ce scrutin est sans conteste le parti au pouvoir, l'Union pour la République (UNIR). Selon les chiffres validés par la Cour suprême, UNIR a obtenu 1 150 sièges sur les 1 527 à pourvoir, répartis dans les 117 communes.

Cette victoire confirme la forte implantation territoriale du parti présidentiel, qui consolide ainsi son emprise sur la gouvernance locale.

Les autres formations politiques, notamment les partis de l'opposition et les listes indépendantes, se partagent les 377 sièges restants. Malgré des résultats modestes, certaines d'entre elles parviennent à conserver des bastions locaux, particulièrement dans certaines communes urbaines.

Ces élections municipales s'inscrivent dans la dynamique de renforcement de la décentralisation, entamée depuis quelques années par les autorités togolaises.

Elles visent à transférer davantage de responsabilités aux collectivités locales, dans une logique de gouvernance de proximité et de participation citoyenne.

L'installation des nouveaux conseils municipaux permettra de relancer ou d'approfondir des projets locaux dans les domaines de l'assainissement, de l'éducation, de la gestion foncière ou encore du développement économique local.