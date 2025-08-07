Sénégal: Ousmane Sonko se recueille au mausolée d'Atatürk, 'symbole de liberté et de progrès'

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a salué la mémoire de Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), fondateur de la Turquie moderne, dont il a visité le mausolée, jeudi, à Ankara, au lendemain de son arrivée en Turquie pour une visite officielle de cinq jours, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

"Le mausolée d'Atatürk est un symbole de liberté et de progrès pour les peuples sénégalais et turc", a déclaré M. Sonko, après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied de monument funéraire.

L'ensemble monumental abritant la sépulture de l'homme d'État et ancien président de la Turquie est appelé Anitkabir. Il est situé sur la colline d'Anit, à Ankara, la capitale turque.

Des sabres et des dagues, ainsi que des objets personnels (pipes, costumes et uniformes militaires, etc.) sont exposés sur des cimaises avec, en fond sonore, des chants patriotiques, des discours où l'on entend Mustafa Kemal Atatürk haranguer le peuple turc et exalter sa bravoure.

Mustafa Kemal Atatürk, "Père des Turcs", est le héraut du nationalisme turc.

Le recueillement du Premier ministre sénégalais au mausolée d'Atatürk marque la première étape de sa visite officielle de cinq jours en Turquie.

Ousmane Sonko, arrivé à l'aéroport d'Ankara, mercredi, vers 17 heures GMT, a été accueilli par le ministre turc du Commerce, Omer Bolat, en présence d'autres personnalités locales.

M. Sonko est accompagné de plusieurs personnalités, dont les ministres de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, celui de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, et leur collègue chargé des Forces armées, Birame Diop, prennent également part à la visite.