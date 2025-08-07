Sénégal: Daouda Ngom - 'La Casamance doit être au coeur des efforts de reboisement'

Tendouk — La Casamance, qui abrite l'essentiel des réserves forestières du Sénégal, doit être placée "au cœur des efforts de reboisement" du pays dans une optique de renforcement du patrimoine forestier, plaide le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

"Au Sénégal, nos forêts sont rares. Celles qui subsistent se trouvent pour l'essentiel en Casamance. Contrairement à certaines idées reçues, cette région doit être au coeur des efforts de reboisement pour conserver et renforcer son patrimoine forestier", a-t-il déclaré.

Dans le cadre de la "caravane écologique" lancée par son ministère, Daouda Ngom a procédé, mercredi, à un reboisement symbolique dans la forêt classée de Tendouk, dans le département de Bignona.

La forêt classée de Tendouk, créée en 1937, "est une grande importance pour la région de Ziguinchor. C'est un des poumons verts [de cette partie du pays]. Elle joue un rôle écologique et socio-économique pour les communautés locales", a expliqué le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

S'exprimant en présence des agents de son département, des autorités administratives et des responsables des Eaux et Forêts de Ziguinchor, il a rappelé que sa visite dans le cadre d'une "caravane écologique" initiée par le ministère de l'Environnement pour cette présente campagne de reboisement.

"Cette caravane va nous mener dans beaucoup de villes du pays", a-t-il annoncé.

Daouda Ngom a visité, lors de sa visite dans la région de Ziguinchor, le nouveau siège du secteur des Eaux et Forêts de Bignona.

"C'est un bâtiment moderne construit dans le cadre du programme national de réhabilitation et d'équipement des services forestiers et des parcs nationaux", a précisé le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

Selon Daouda Ngom, dans les prochains mois, d'autres secteurs et inspections régionales des Eaux et Forêts bénéficieront d'ouvrages similaires.

Il a terminé sa journée à Thiobon, où se tenait le Boukout, cérémonie traditionnelle d'initiation en pays diola.