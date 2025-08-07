Guinée: L'ancien ministre Mouctar Diallo annonce sa démission de la tête du parti NFD et son retrait de la vie politique

Grand artisan du troisième mandat de l'ancien président Alpha Condé, Mamadou Mouctar Diallo annonce ce jeudi 07 août 2025, sa démission de la présidence du parti NFD (Nouvelles Forces Démocratiques) et son retrait de la vie politique.

"Aujourd'hui, jeudi 7 août 2025, j'annonce ma démission de la présidence du parti politique NFD (Nouvelles Forces Démocratiques), ainsi que mon retrait de la vie politique. Je me retire du champ politique, mais je reste pleinement engagé au service des idéaux de justice, de démocratie et de développement auxquels j'ai toujours cru et pour lesquels je me suis toujours battu avec détermination. Je continuerai à servir la Guinée et l'Afrique autrement, avec la même exigence et la même passion, car l'engagement ne connaît pas de frontières fixes", a-t-il annoncé.

Par ailleurs, l'ancien député sous les couleurs de l'UFDG (union des forces démocratiques) de Cellou Dalein Diallo présente ses excuses à toutes les personnes qui ont été déçues ou heurtées par ses actes.

"Si certains de mes actes ont déçu ou heurté certaines personnes, je le regrette. Ce n'était nullement mon intention. Je suis un être humain, donc imparfait. Avec humilité, je leur présente mes sincères excuses. Je pardonne également à ceux qui m'ont combattu injustement, calomnié, diffamé ou fait du tort. Mon engagement n'a jamais été nourri par la haine ni guidé par la rancune", a-t-il indiqué.