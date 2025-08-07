Ghana: C & I Leasing s'implante au pays avec une participation de 71 % dans Leasafric Logistics

TLDR

C & I Leasing Plc prévoit d'acquérir une participation de 71,15 % dans Leasafric Logistics Ltd, une filiale basée au Ghana, dans le cadre d'une initiative plus large visant à étendre sa présence dans le secteur de la location et des services de mobilité en Afrique de l'Ouest. La proposition sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la 34e assemblée générale annuelle (AGA) de la société, le 8 septembre 2025.

L'investissement proposé - 711 500 actions ordinaires - sera financé par les dividendes de Leasafric Ghana Plc, qui détient Leasafric Logistics. S'il est approuvé, il renforcera l'empreinte opérationnelle et financière de C & I Leasing dans le secteur de l'externalisation et de la gestion de flotte au Ghana.

La société cherche également à obtenir l'autorisation de lever jusqu'à 15 milliards d'euros en obligations d'entreprise, destinées à l'expansion de l'entreprise et au refinancement de la dette. Cela fait suite à l'émission de papier commercial de série 5 en mars dans le cadre d'un programme de ₦50 milliards d'euros coté sur le FMDQ.

Un dividende final de 10 kobo par action est également à l'ordre du jour de l'AGA, avec un paiement prévu pour le 12 septembre 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

Points clés à retenir

L'investissement prévu par C & I Leasing dans Leasafric Logistics est le signe d'une stratégie d'intégration régionale plus profonde, visant une croissance à long terme dans la location de flottes, l'externalisation des ressources humaines et les services logistiques au Ghana. En convertissant le produit des dividendes en fonds propres, la société réinvestit efficacement ses bénéfices pour consolider son contrôle sur une filiale à fort potentiel.

La demande supplémentaire de lever 15 milliards d'euros par le biais d'obligations d'entreprise témoigne de l'ambition de l'entreprise de développer ses activités tout en gérant son bilan par le biais d'une restructuration de la dette. Cette stratégie intervient alors que l'entreprise s'appuie sur des fondamentaux solides - déclarant un bénéfice avant impôt de 1,2 milliard d'euros au premier semestre 2025, avec des revenus locatifs en hausse de 11,47 % par rapport à l'année précédente, à 17,9 milliards d'euros.

Avec des actifs totaux en hausse à 128,3 milliards ₦ et des bénéfices non distribués en hausse à 2,6 milliards ₦, l'entreprise semble entrer dans une nouvelle phase de croissance, soutenue par l'expansion régionale, le déploiement stratégique de capitaux et un bilan plus solide. Si l'investissement et l'émission d'obligations sont approuvés, C & I Leasing pourrait consolider sa position d'acteur de premier plan en Afrique de l'Ouest dans le domaine des solutions de mobilité et d'externalisation.