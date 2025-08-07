Nigeria: Coronation Infrastructure Fund s'inscrit à la Bourse de New York après avoir levé 8,79 milliards d'euros

TLDR

Le Coronation Infrastructure Fund (CIF) devrait être introduit à la Bourse du Nigeria (NGX) après une levée de fonds record de 8,79 milliards d'euros.

Géré par Coronation Asset Management Ltd, une filiale de Coronation Group, le fonds cotera 87,9 millions d'unités à ₦100 par unité.

Le CIF se concentre sur l'acheminement de capitaux à long terme vers des projets d'infrastructures critiques dans les domaines du transport, de l'électricité et des services publics.

Le Coronation Infrastructure Fund (CIF) est sur le point d'être coté à la Nigerian Exchange (NGX) suite à une levée de fonds record de 8,79 milliards d'euros, marquant la plus importante levée de fonds jamais réalisée par un fonds d'infrastructure local au Nigéria.

Géré par Coronation Asset Management Ltd, une filiale de Coronation Group, le fonds cotera 87,9 millions d'unités à ₦100 par unité, reflétant le produit total de son offre de série I couronnée de succès.

La cotation vise à accroître la visibilité, la liquidité et l'accès, en permettant une participation plus large des investisseurs institutionnels et particuliers dans le secteur des infrastructures du Nigeria. Le CIF se concentre sur l'acheminement de capitaux à long terme vers des projets d'infrastructure essentiels dans les domaines du transport, de l'électricité et des services d'utilité publique.

Depuis sa création, le fonds a distribué plus de 1,7 milliard d'euros de dividendes sur deux cycles de revenus, ce qui souligne son potentiel de génération de revenus et son attrait pour les investisseurs axés sur le rendement.

Points clés à retenir

La cotation de CIF à la NGX est le signe d'un appétit croissant pour les véhicules d'investissement dans les infrastructures nationales, car les investisseurs locaux recherchent des rendements stables à long terme tout en contribuant aux objectifs de développement du Nigeria. La collecte record du fonds et la solidité de ses dividendes témoignent d'une confiance croissante dans les actifs d'infrastructure gérés de manière professionnelle.

Les débuts de CIF sur le marché public améliorent la transparence et peuvent ouvrir la voie à d'autres émissions de fonds, alors que le Nigeria cherche à combler son déficit de financement des infrastructures, qui s'élève à plusieurs milliards de nairas. Elle témoigne également de la demande croissante d'options d'investissement alternatives dans un contexte de pression inflationniste et de volatilité des marchés.

Alors que la NGX s'efforce de diversifier son offre de produits, la cotation de CIF pourrait stimuler le développement d'une classe d'actifs d'infrastructure plus solide sur la bourse, en attirant des capitaux institutionnels plus importants et en débloquant potentiellement des financements mixtes de la part d'institutions multilatérales et d'institutions de financement du développement.