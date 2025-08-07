Nigeria: Le fossé numérique se creuse au pays, où l'adoption de l'internet stagne

TLDR

Le secteur des télécommunications du Nigeria connaît une rupture structurelle : les recettes tirées de la transmission de données augmentent, mais l'adoption de l'internet ralentit.

Malgré la forte consommation des utilisateurs existants, le nombre d'abonnements à l'internet a diminué de plus d'un million entre janvier et juin 2025.

Les perturbations politiques, telles que la suspension temporaire des vérifications du NIN par le NIMC en juin, ont encore aggravé le ralentissement.

Le secteur des télécommunications du Nigéria connaît une déconnexion structurelle : les revenus tirés des données augmentent fortement, mais l'adoption de l'internet ralentit en raison de l'augmentation des coûts des smartphones et des tarifs des données qui excluent les utilisateurs à faible revenu.

Malgré une forte consommation parmi les utilisateurs existants, les abonnements à l'internet ont diminué de plus d'un million entre janvier et juin 2025, selon les données de la Commission nigériane des communications (NCC).

Les opérateurs de télécommunications tels que MTN et Airtel affichent une croissance à deux chiffres de leurs revenus de données. Le revenu des données de MTN a bondi de 69,2 % en glissement annuel, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs de données d'Airtel est passé à 29,3 millions. Pourtant, le nombre total d'utilisateurs actifs de l'internet au Nigeria a chuté de 141,6 millions à 140,6 millions au cours de la même période.

L'accessibilité des appareils est un problème majeur. Les smartphones d'entrée de gamme se vendent désormais entre 200 000 et 220 000 euros, contre 120 000 et 180 000 euros au début de l'année. Même les iPhones d'occasion ont dépassé les ₦130 000 ₦, coupant l'accès à de nombreux appareils. Associé à une hausse de 50 % des tarifs des données, l'obstacle du coût pousse les utilisateurs à rationner les données et dissuade les nouveaux utilisateurs de se connecter.

Les perturbations politiques, telles que la suspension temporaire des vérifications du NIN par le NIMC en juin, ont encore aggravé le ralentissement, gelant les nouveaux enregistrements SIM. La pénétration des smartphones peut augmenter parmi les utilisateurs existants, mais la croissance des nouveaux utilisateurs de l'internet est au point mort.

Points clés à retenir

Le secteur des télécommunications du Nigeria est confronté à un paradoxe : des recettes de données record et une base d'utilisateurs en baisse. Alors que les opérateurs de télécommunications bénéficient d'un revenu moyen par utilisateur (ARPU) plus élevé, l'écosystème au sens large risque de stagner, car l'accessibilité financière devient un obstacle majeur à l'accès au numérique.

Les ventes de smartphones ont baissé de 7 % au premier semestre 2025, en raison de la dévaluation de la monnaie, de l'inflation et des contraintes d'approvisionnement au niveau mondial. Le Nigérian moyen doit désormais dépenser plus de trois mois de salaire minimum pour acheter un appareil d'entrée de gamme. Cette inflation du matériel, combinée à des tarifs de données plus élevés, a réduit l'entonnoir d'entrée pour des millions de citoyens non connectés, en particulier dans les zones rurales et à faibles revenus.

Cette évolution a des implications à long terme. Comme les abonnés actuels consomment davantage de données, les opérateurs peuvent continuer à afficher une croissance à court terme. Mais le rétrécissement de la base adressable menace l'échelle, l'innovation et l'inclusivité. Elle pourrait également creuser le fossé numérique et compromettre les objectifs nationaux en matière de culture numérique, d'adoption de la fintech et de services d'administration en ligne.

Pour inverser cette tendance, des interventions politiques ciblées peuvent être nécessaires : des programmes de financement d'appareils, des programmes de subvention des données ou des révisions des droits d'importation. Si rien n'est fait, l'économie numérique du Nigéria risque de devenir une économie où les inégalités se creusent et où l'accès au haut débit est abondant, mais pas universel.