Sénégal: Dialogue national - Entre déficit de confiance et volonté d'apaisement

Alors que l'opposition « dialoguiste » montait au créneau, Dr Cheikh Guèye, facilitateur du Dialogue national, s'efforce d'apaiser les tensions. À l'issue de la conférence de presse tenue de mardi dernier, le porte-parole de l'opposition, Serigne Mbaye Thiam, a fustigé un rapport jugé « biaisé, inachevé et non consensuel », accusant le pouvoir de museler les voix discordantes

Dans une lettre ouverte datée du 5 août, des partis d'opposition dénoncent leur exclusion du processus de remise officielle et estiment que le document « ne reflète pas l'ensemble des points de vue exprimés ». Face à ce qu'ils considèrent comme un passage en force, ils réclament la création d'un comité de suivi pluraliste pour encadrer toute mise en oeuvre.

Dr Guèye reconnaît la légitimité de cette exigence. Il affirme que toutes les préoccupations soulevées par l'opposition ont bien été portées à l'attention du président de la République. « L'opposition est légitime à demander un comité de suivi. Et elle doit garder confiance dans le processus et dans les engagements solennels du président de la République », temporise-t-il

Mise en oeuvre à marche forcée, ou consensus réel ?

D'après Cheikh Guèye, un Comité ad hoc sera constitué « dès cette semaine » pour transformer les 24 points de consensus sur 38 en projets de loi, notamment en matière constitutionnelle et électorale. Il assure par ailleurs que les désaccords restants ne constituent pas une impasse, tout en plaidant pour la poursuite du dialogue dans un esprit de concertation.

Cependant, du côté de l'opposition, on déplore un climat marqué par des « brimades », des arrestations et la remise à plat des questions économiques et sociales, revendiquées puis rejetées en bloc. L'un des porte-parole, Samba Sy, souligne que la démocratie ne se nourrit pas seulement des décisions majoritaires, mais aussi du dialogue inclusif et respectueux.

Malgré les appels à l'apaisement de Dr Guèye, certains acteurs menacent de ne pas reconnaître les conclusions du rapport. La balle est maintenant dans le camp du processus . Saura-t-il transformer la défiance en confiance ?