Le Lycée de Ndiawdoune, dans la région de Saint-Louis, a fait l'objet d'un cambriolé, le week-end dernier. Les malfaiteurs ont emporté avec eux une photocopieuse, une imprimante et un ventilateur mural.

Le constat est fait par le Proviseur de ce lycée, Ibrahima Bâ, qui s'en est aussitôt ouvert à la Brigade de Gendarmerie de Diama, pour l'ouverture d'une enquête. «Nous avons été victimes d'un cambriolage. Nous avons quitté le lycée le vendredi soir et c'est le mardi matin, à 10 heures, qu'on a constaté les dégâts. Il s'agit, en fait, d'un cambriolage que nous pensons qui s'est déroulé le week-end, le samedi ou le dimanche. Parce que les traces de pattes qu'on a trouvées sur place montrent que ça ne s'est pas passé ni le lundi ni le mardi. Nous pensons donc que c'est le samedi ou le dimanche que cela s'est produit».

Il a rappelé que lorsqu'ils se sont présentés au lycée, dans la matinée du mardi, vers les coups de 10 heures, à leur grande surprise, ils ont constaté que la porte d'entrée du bloc administratif était défoncée, les cadenas retrouvés par terre, cassés. «Quand j'ai jeté un coup d'oeil à l'intérieur également, j'ai constaté que les cadenas qui étaient à la porte de mon bureau ont tous les deux été cassés aussi.

Donc, pour dire que les gens avaient peut-être les moyens, ou, en tout cas, ils ont préparé leur coup. Quand j'ai constaté que le bureau était dévalisé, j'ai appelé la Gendarmerie de Diama qui a fait le constat des dégâts causés sur les deux portes, la porte d'entrée et la porte du bureau. Ensuite, on a ouvert la porte et quand nous sommes rentrés dans le bureau, il s'est trouvé que les malfaiteurs avaient pris une photocopieuse de marque Canon 25-20, une imprimante également de marque Canon MF 13-10, mais également un ventilateur mural», a indiqué le Proviseur qui a également saisi l'occasion pour informer l'Inspection d'Académie (IA) et le président de l'Association des parents d'élèves (APE).

D'ailleurs ce dernier a effectué le déplacement sur place pour soutenir d'abord l'école et ensuite voir quelles stratégies mettre en place pour peut-être préserver le matériel qui reste, mais également essayer de retrouver ce qui a été volé.