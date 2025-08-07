La cérémonie de lancement de la 1ère édition du Salon International de l'Investissement de la Diaspora Africaine ( SIDIA) sur l'agriculture et l'habitat s'est tenue hier, mercredi 6 août à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio. Le SIDIA vise une mobilisation des acteurs étatiques, le secteur privé local autour des défis et enjeux de financements du logement.

La première édition du Salon International de l'Investissement de la Diaspora Africaine (SIDIA), prévu à Genève les 26, 27 et 28 septembre 2025 a été lancée hier, mercredi 6 août à Diamniadio. Le SIDIA, axé principalement sur l'agriculture et l'habitat, vise à fédérer les acteurs de l'État, la diaspora africaine et les partenaires privés pour relever les défis de financement, de transformation urbaine et d'aménagement du territoire.

Selon le directeur général de la Construction et de l'Habitat Moussa Tine, ce salon est « pensé comme un levier de transformation économique, en lien avec les projets structurants portés par l'État et ses partenaires ». Le SIDIA réunit les ministères de l'Urbanisme, de l'Industrie, du Commerce et de l'Agriculture autour d'un objectif commun : faire du Sénégal un pôle d'investissement souverain, durable et attractif. « Chaque logement livré, chaque bâtiment construit, chaque quartier réaménagé doit être vu comme un actif économique, un investissement, et non une dépense », a-t-il indiqué.

Conçu comme une plateforme stratégique, le SIDIA ambitionne de canaliser des investissements concrets en connectant des porteurs de projets sénégalais, des collectivités territoriales, des promoteurs immobiliers, des industriels et des représentants de la diaspora. À travers des conférences, des expositions et des espaces de networking ciblés, l'événement vise à créer des passerelles efficaces entre projets matures et partenaires financiers. Face aux limites du financement public, le gouvernement promeut une approche basée sur l'investissement productif, mettant l'accent sur la rentabilité, l'impact social et la transformation locale. Le SIDIA s'inscrit ainsi dans une logique de partenariats public-privé et de mobilisation des ressources de la diaspora pour soutenir des projets structurants, tels que le développement du pôle urbain de Diamniadio, qui intègre des initiatives comme le Parc Technologique Numérique et des infrastructures modernes pour l'habitat et l'industrie.