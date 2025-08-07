Sénégal: Salon international de l'investissement de la diaspora africaine - Investir autrement dans l'agriculture et l'habitat

7 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par NDEYE AMINATA CISSE

La cérémonie de lancement de la 1ère édition du Salon International de l'Investissement de la Diaspora Africaine ( SIDIA) sur l'agriculture et l'habitat s'est tenue hier, mercredi 6 août à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio. Le SIDIA vise une mobilisation des acteurs étatiques, le secteur privé local autour des défis et enjeux de financements du logement.

La première édition du Salon International de l'Investissement de la Diaspora Africaine (SIDIA), prévu à Genève les 26, 27 et 28 septembre 2025 a été lancée hier, mercredi 6 août à Diamniadio. Le SIDIA, axé principalement sur l'agriculture et l'habitat, vise à fédérer les acteurs de l'État, la diaspora africaine et les partenaires privés pour relever les défis de financement, de transformation urbaine et d'aménagement du territoire.

Selon le directeur général de la Construction et de l'Habitat Moussa Tine, ce salon est « pensé comme un levier de transformation économique, en lien avec les projets structurants portés par l'État et ses partenaires ». Le SIDIA réunit les ministères de l'Urbanisme, de l'Industrie, du Commerce et de l'Agriculture autour d'un objectif commun : faire du Sénégal un pôle d'investissement souverain, durable et attractif. « Chaque logement livré, chaque bâtiment construit, chaque quartier réaménagé doit être vu comme un actif économique, un investissement, et non une dépense », a-t-il indiqué.

Conçu comme une plateforme stratégique, le SIDIA ambitionne de canaliser des investissements concrets en connectant des porteurs de projets sénégalais, des collectivités territoriales, des promoteurs immobiliers, des industriels et des représentants de la diaspora. À travers des conférences, des expositions et des espaces de networking ciblés, l'événement vise à créer des passerelles efficaces entre projets matures et partenaires financiers. Face aux limites du financement public, le gouvernement promeut une approche basée sur l'investissement productif, mettant l'accent sur la rentabilité, l'impact social et la transformation locale. Le SIDIA s'inscrit ainsi dans une logique de partenariats public-privé et de mobilisation des ressources de la diaspora pour soutenir des projets structurants, tels que le développement du pôle urbain de Diamniadio, qui intègre des initiatives comme le Parc Technologique Numérique et des infrastructures modernes pour l'habitat et l'industrie.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.