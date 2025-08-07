Sénégal: Baccalauréat 2025 - Dr Abdourahmane Diouf livre les chiffres

Face à la presse hier, mercredi 6 août, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), Dr Abdourahmane Diouf a livré les chiffres du baccalauréat 2025 qui a un connu une baisse par rapport à l'année dernière. Il appelle à « renforcer la qualité des apprentissages en amont ». Pour cause, selon lui, « le bac est le miroir de l'ensemble du système ».

Sur 162 527 candidats, 77 388 ont obtenu le baccalauréat en 2025, soit un taux de réussite de 47,62%, contre 50,50% en 2024. Parmi eux, 33 750 sont passés au premier tour (43,61 %) et 43 638 au second tour (56,39 %). Ces résultats n'ont pas laissé indifférent le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), Dr Abdourahmane Diouf. Face à la presse hier, mercredi 6 août, il a fait savoir qu'il s'agit d'un « recul modéré mais significatif, qui suscite réflexion au sein de la communauté éducative ». « Le nombre d'inscrits est passé de 157 318 en 2021 à 166 403 en 2025, et celui des présents de 151 525 à 162 527.

Le Sénégal affiche ainsi une dynamique positive en matière d'accès au baccalauréat, bien que l'enjeu de la qualité reste posé », a précisé Dr Abdourahmane Diouf. En effet, ces cinq dernières années, les résultats au baccalauréat présentent une situation en dents de scie, avec un pic atteint en 2022 (51,99%).

Ce qui permet au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de dire : « Nous devons renforcer la qualité des apprentissages en amont. Le bac est le miroir de l'ensemble du système. Cette baisse doit nous alerter collectivement ». Toujours, sur les résultats du baccalauréat 2025, 8 081 ont obtenu une mention, soit seulement 10,44 %. La mention « Assez Bien » reste la plus fréquente (6 661 candidats), suivie de « Bien » (1 281) et « Très Bien » (139 seulement). En effet, le plus grand nombre de mentions est noté dans les séries L2 et S2.

En ce qui concerne le baccalauréat technique, le taux de réussite de cette année est de 69,24%. Sur les 3 384 candidats techniques, 2 343 ont été admis dont 6 661 mentions « Assez Bien », 1 281 « Bien » et 139 « Très Bien », une performance nettement supérieure aux 159 143 candidats du bac général. Il faut aussi préciser que 37 750 candidats ont réussi au premier tour, soit 43,61%, 43 638 au second tour, soit 56,39%.

Pour le baccalauréat général 2025, la série littéraire a obtenu 59 575 admis, soit 42, 70% chez les filles et 47,46% chez les garçons. Quant à la filière sciences et techniques, le nombre d'admis est de 15 888 admis, soit 60,69%. Cette année, le public a obtenu 50 387 admis, soit 57,92% : 22 478 admis, soit 42,05% pour le privé laïc, 4 523 admis en ce qui concerne les individuels non encadré, soit 20,49%. Sur les résultats, l'Académie de Dakar caracole en tête avec un taux de réussite 60,41 %. Elle est suivie de Louga 52,69 %, Rufisque 52,04 %. L'Académie de Sédhiou obtient 36,69% et celle de Ziguinchor 38,42%.