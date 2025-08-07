Afrique Australe: La banque FDH du Malawi acquiert 98,87 % des parts d'Ecobank Mozambique

TLDR

FDH Bank Plc a signé un accord définitif pour l'acquisition d'une participation de 98,87 % dans Ecobank Mozambique SA (EMZ) auprès d'Ecobank Transnational Incorporated (ETI). La participation minoritaire restante de 1,13 % dans EMZ est détenue par le fonds de développement du logement du Mozambique, Fundo Para O Fomento De Habitação (FFH).

Cette opération marque une étape importante dans la stratégie d'expansion régionale de FDH Bank et marque l'entrée du groupe sur le marché mozambicain. La transaction a reçu le feu vert des autorités réglementaires et devrait être finalisée avant la fin de l'année 2025, sous réserve des conditions préalables habituelles. Le prix d'achat correspond à 0,7 % de la capitalisation boursière de FDH Bank au 31 juillet 2025.

Pour ETI, la cession s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de croissance, de transformation et de rendement (GTR), qui vise à rationaliser les modèles d'entreprise dans l'ensemble de son empreinte opérationnelle.

Une fois l'opération achevée, FDH Bank Plc prendra le contrôle opérationnel d'EMZ, qui exploite quatre succursales dans les principales villes du Mozambique. L'acquisition devrait permettre une expansion du marché, une diversification des revenus et une synergie des produits.

Points clés à retenir

L'acquisition d'Ecobank Mozambique permet à FDH Bank Plc de s'implanter stratégiquement sur l'un des marchés d'Afrique australe à forte croissance mais encore sous-bancarisé. Le secteur bancaire mozambicain étant encore relativement fragmenté et centré sur les villes, la transaction permet à FDH de tirer parti des synergies transfrontalières dans les domaines de la banque d'entreprise, du financement du commerce et des services de détail numériques.

EMZ est opérationnelle depuis 2000 et a intégré le groupe Ecobank en 2014. Pour FDH, l'absorption d'une banque agréée disposant d'une infrastructure existante permet une pénétration plus rapide du marché par rapport à une expansion sur site vierge. L'opération permet également à FDH d'intensifier l'innovation centrée sur le client, conformément à ses ambitions plus larges en matière de banque numérique.

Pour ETI, la sortie reflète un réalignement discipliné du portefeuille. Comme les banques africaines recherchent l'efficacité opérationnelle et des rendements plus élevés, nous verrons probablement plus de sorties stratégiques ou de réalignements sur les marchés où l'échelle est limitée. Si elle est intégrée avec succès, cette opération pourrait faire de FDH Bank un acteur régional en pleine croissance en Afrique australe, avec des perspectives d'expansion sur les marchés lusophones.