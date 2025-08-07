Afrique Australe: La banque FDH du Malawi acquiert 98,87 % des parts d'Ecobank Mozambique

7 Août 2025
Daba Finance (Abidjan)

TLDR

  • FDH Bank Plc a signé un accord définitif pour l'acquisition d'une participation de 98,87 % dans Ecobank Mozambique SA (EMZ) auprès d'Ecobank Transnational Incorporated (ETI).
  • Cette opération marque une étape importante dans la stratégie d'expansion régionale de FDH Bank et marque l'entrée du groupe sur le marché mozambicain.
  • La transaction a reçu le feu vert des autorités réglementaires et devrait être finalisée avant la fin de l'année 2025, sous réserve des conditions préalables habituelles.

FDH Bank Plc a signé un accord définitif pour l'acquisition d'une participation de 98,87 % dans Ecobank Mozambique SA (EMZ) auprès d'Ecobank Transnational Incorporated (ETI). La participation minoritaire restante de 1,13 % dans EMZ est détenue par le fonds de développement du logement du Mozambique, Fundo Para O Fomento De Habitação (FFH).

Cette opération marque une étape importante dans la stratégie d'expansion régionale de FDH Bank et marque l'entrée du groupe sur le marché mozambicain. La transaction a reçu le feu vert des autorités réglementaires et devrait être finalisée avant la fin de l'année 2025, sous réserve des conditions préalables habituelles. Le prix d'achat correspond à 0,7 % de la capitalisation boursière de FDH Bank au 31 juillet 2025.

Pour ETI, la cession s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de croissance, de transformation et de rendement (GTR), qui vise à rationaliser les modèles d'entreprise dans l'ensemble de son empreinte opérationnelle.

Une fois l'opération achevée, FDH Bank Plc prendra le contrôle opérationnel d'EMZ, qui exploite quatre succursales dans les principales villes du Mozambique. L'acquisition devrait permettre une expansion du marché, une diversification des revenus et une synergie des produits.

Points clés à retenir

L'acquisition d'Ecobank Mozambique permet à FDH Bank Plc de s'implanter stratégiquement sur l'un des marchés d'Afrique australe à forte croissance mais encore sous-bancarisé. Le secteur bancaire mozambicain étant encore relativement fragmenté et centré sur les villes, la transaction permet à FDH de tirer parti des synergies transfrontalières dans les domaines de la banque d'entreprise, du financement du commerce et des services de détail numériques.

EMZ est opérationnelle depuis 2000 et a intégré le groupe Ecobank en 2014. Pour FDH, l'absorption d'une banque agréée disposant d'une infrastructure existante permet une pénétration plus rapide du marché par rapport à une expansion sur site vierge. L'opération permet également à FDH d'intensifier l'innovation centrée sur le client, conformément à ses ambitions plus larges en matière de banque numérique.

Pour ETI, la sortie reflète un réalignement discipliné du portefeuille. Comme les banques africaines recherchent l'efficacité opérationnelle et des rendements plus élevés, nous verrons probablement plus de sorties stratégiques ou de réalignements sur les marchés où l'échelle est limitée. Si elle est intégrée avec succès, cette opération pourrait faire de FDH Bank un acteur régional en pleine croissance en Afrique australe, avec des perspectives d'expansion sur les marchés lusophones.

Lire l'article original sur Daba Finance.

Tagged:
Copyright © 2025 Daba Finance. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.