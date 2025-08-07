Egypte: L'imprimerie nationale commence à être cotée à l'EGX après son introduction en bourse

TLDR

Les actions de la National Printing Company ont commencé à être négociées sur l'Egyptian Exchange (EGX) le 5 août, à la suite de l'achèvement de son appel public à l'épargne et de son placement privé. La société a vendu 21,171 millions d'actions à 3 359 investisseurs, ce qui lui a permis de lever près de 450 millions d'EGP.

La cotation s'inscrit dans la stratégie plus large de l'EGX visant à augmenter le nombre de sociétés cotées et à améliorer la représentation sectorielle. Le président de l'EGX, Ahmed El Sheikh, a déclaré que cette opération reflétait la confiance croissante des investisseurs dans le marché des capitaux égyptien et dans le programme de réforme économique du gouvernement.

Approuvée par l'Autorité de régulation financière (FRA), l'offre devrait renforcer la participation au marché, améliorer la liquidité et attirer les investisseurs nationaux et internationaux.

Points clés à retenir

Les débuts de la National Printing Company sur le marché EGX s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour diversifier les cotations, élargir l'accès des investisseurs et revitaliser les marchés de capitaux dans le contexte de la réforme économique en cours. Les 450 millions d'EGP levés témoignent de l'appétit continu des investisseurs, malgré des conditions macroéconomiques difficiles.

La transaction s'inscrit dans le cadre d'une initiative gouvernementale plus large visant à stimuler la participation du secteur privé et à débloquer des capitaux par l'intermédiaire des marchés d'actions, notamment en cotant des entreprises industrielles et des entreprises liées à l'État. La diversification sectorielle et l'inclusion d'entreprises telles que National Printing visent à renforcer les marchés de capitaux égyptiens, à améliorer les critères d'évaluation et à attirer des capitaux institutionnels à plus long terme.

Cette décision intervient également alors que l'Égypte prépare de nouvelles introductions en bourse dans les secteurs de la banque, de la logistique et des infrastructures, ce qui témoigne d'un regain d'intérêt pour le financement par les marchés de capitaux afin de soutenir l'assainissement budgétaire et la croissance de l'investissement privé.