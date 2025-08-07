Nigeria: Airtel Nigeria mise 120 millions de dollars sur l'IA avec un nouveau centre de données à grande échelle

TLDR

Airtel Nigeria investit 120 millions de dollars pour construire un centre de données de 38 mégawatts à Eko Atlantic, à Lagos, dont l'objectif principal est d'alimenter l'infrastructure d'intelligence artificielle

L'installation, actuellement en cours de construction et dont la mise en service est prévue pour 2026, a reçu sa première livraison de GPU haute performance

Contrairement à son rival MTN Nigeria, qui poursuit une stratégie de cloud-first, Airtel donne la priorité à la capacité de calcul de l'IA - pour combler une lacune identifiée dans le projet de stratégie nationale d'IA du Nigeria pour 2024.

Airtel Nigeria investit 120 millions de dollars dans la construction d'un centre de données de 38 mégawatts à Eko Atlantic, Lagos, dont l'objectif principal est d'alimenter l'infrastructure d'intelligence artificielle. L'installation, actuellement en construction et dont la mise en service est prévue pour 2026, a reçu sa première livraison de GPU haute performance, une étape essentielle pour permettre la formation et le déploiement de modèles d'IA locaux.

"Nous parlons de centres de données de grande capacité, qui peuvent supporter la charge d'intelligence artificielle dont le Nigeria a besoin", a déclaré Dinesh Balsingh, PDG d'Airtel Nigeria, lors d'un point de presse.

Contrairement à son rival MTN Nigeria, qui poursuit une stratégie "cloud-first", Airtel donne la priorité à la capacité de calcul de l'IA, comblant ainsi une lacune identifiée dans le projet de stratégie nationale d'IA du Nigeria pour 2024. Cette stratégie met l'accent sur la nécessité d'une infrastructure de calcul moderne et locale pour soutenir la science des données, le développement de modèles et les applications d'IA dans tous les secteurs.

L'approche d'Airtel positionne l'entreprise pour servir à la fois les grandes entreprises et les PME, tout en posant une infrastructure fondamentale pour l'économie numérique du Nigéria. Le pays ne compte que 16 centres de données opérationnels, loin derrière l'Afrique du Sud et le Kenya, qui en ont 75 à eux deux.

Points clés à retenir

La stratégie d'Airtel Nigeria marque un changement dans l'investissement télécom, qui passe du stockage dans le cloud à l'infrastructure de calcul de l'IA, en s'alignant sur les objectifs de la politique nationale et les tendances technologiques mondiales. Alors que la plupart des centres de données locaux se concentrent sur l'hébergement et le stockage traditionnels, Airtel cible le calcul accéléré, qui est essentiel pour l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et les applications d'IA générative.

Cette initiative souligne l'urgence croissante, dans la plus grande économie d'Afrique, de localiser les capacités d'IA. Les analystes estiment que l'Afrique ne dispose que de 1 % de l'infrastructure numérique mondiale, bien qu'elle abrite 17 % de la population mondiale. Sans puissance régionale de traitement des données, le développement de l'IA risque d'être limité par la latence, le coût et la dépendance à l'égard de l'infrastructure extérieure.

En ancrant son nouveau centre de données hyperscale autour des GPU et des charges de travail d'IA, Airtel construit une fondation qui pourrait soutenir les ambitions du Nigeria en matière de fintech, de health-tech et d'IA dans le secteur public. Cela pourrait également positionner Airtel comme un pionnier sur un futur marché de l'infrastructure de l'IA qui devrait s'étendre rapidement à mesure que la demande de calcul local s'accélère.