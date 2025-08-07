Ghana: L'inflation ralentit pour le 7ème mois consécutif et atteint son plus bas niveau depuis 4 ans

Le taux d'inflation au Ghana est tombé à 12,1 % en juillet 2025, contre 13,7 % en juin, marquant ainsi le septième mois consécutif de baisse.

Il s'agit du niveau le plus bas depuis octobre 2021, selon les nouvelles données du Service statistique du Ghana.

Ce recul représente une baisse mensuelle de 1,6 point de pourcentage et une chute de 11,7 points de pourcentage par rapport au pic de 23,8 % atteint en décembre 2024

La baisse représente une baisse mensuelle de 1,6 point de pourcentage et une baisse de 11,7 points de pourcentage par rapport au pic de 23,8% de décembre 2024. L'inflation mensuelle s'est établie à 0,7 %, ce qui indique que la croissance des prix ralentit, mais ne s'inverse pas.

L'inflation des denrées alimentaires est passée de 16,3 % en juin à 15,1 % en juillet, mais elle représente toujours plus de 50 % du taux global. L'inflation non alimentaire, qui englobe des secteurs tels que le logement et les transports, a reculé plus nettement, passant de 11,4 % à 9,5 %.

Les prix des denrées alimentaires et des produits non alimentaires ont encore légèrement augmenté d'un mois sur l'autre, de 0,6 % et 0,7 % respectivement, ce qui montre que si la désinflation est en cours, les consommateurs sont toujours confrontés à une augmentation des coûts.

Points clés à retenir

La poursuite de la désinflation au Ghana est un signe positif pour la stabilité macroéconomique et pourrait influencer les futures décisions de politique monétaire de la Banque du Ghana. La baisse constante depuis le début de l'année 2025 suggère que les efforts de resserrement précédents et la stabilisation de la monnaie commencent à produire leurs effets.

La baisse plus marquée de l'inflation non alimentaire reflète l'atténuation des pressions dans les secteurs du logement, des transports et des services, tandis que l'inflation alimentaire, bien qu'en baisse, reste élevée et constitue une préoccupation majeure pour les budgets des ménages. Les augmentations mensuelles dans les deux catégories montrent que les niveaux de prix continuent d'augmenter, mais à un rythme plus lent.

La banque centrale pourrait se montrer prudente en assouplissant sa politique trop tôt, notamment en raison de la volatilité actuelle des matières premières au niveau mondial et de la sensibilité des taux de change. Avec une inflation désormais plus proche de la fourchette cible à moyen terme de 8 ± 2 %, les décisions monétaires futures dépendront probablement de la persistance des augmentations mensuelles et de la poursuite de l'assainissement budgétaire avant le cycle électoral de 2026 au Ghana.