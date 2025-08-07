Soudan: Diffamation, discrimination et exclusion des femmes - Une culture de tolérance, de respect et d'égalité s'impose de toute urgence

Khartoum — Campagnes diffamatoires, privation des droits civiques pour avoir exprimé des positions contre la guerre ou tenté de contribuer au processus de paix. C'est ce que continuent de subir les femmes au Soudan, en particulier les militantes et les figures de premier plan de la politique, des médias et de la société civile, aux mains de groupes organisés qui se consacrent à la diffusion de la désinformation et à l'incitation à la haine.

Dans l'enquête, diffusée par une chaîne locale, il apparaît que depuis le début de la guerre au Soudan, le 15 avril 2023 (voir Fides 17/4/2023), les femmes de toutes les couches sociales ont dû faire face à des défis croissants et à de multiples violations, en particulier la diffusion systématique de discours de haine, devenus un outil dangereux pour déformer leur image et marginaliser leur rôle dans les espaces publics et numériques. « La guerre alimente l'incitation à la haine et l'État lui-même la soutient parfois par des lois injustes, peut-on lire dans la note. Nous devons nous unir, femmes et hommes, avant qu'elle ne se transforme en une arme qui menace notre existence commune. »

La propagation des discours haineux, qui a à son tour affaibli leur sentiment de sécurité et eu un impact négatif sur leur santé mentale et leur sécurité personnelle. Face à cette réalité, il est apparu nécessaire de faire preuve de solidarité communautaire et de mobiliser les médias pour promouvoir une culture de tolérance, de respect et d'égalité.